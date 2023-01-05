banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: "Giderleri kısıp, gelirleri artırarak söz verdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz”
En önemli sorunlardan biri kanalizasyon
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda trafik kazası
Aracıyla takla atan sürücü hastaneye...
Sol kapışır UBP kazanır…
Sol kapışır UBP kazanır…
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
banner404

LAÜ öğrencilerine Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri düzenlendi

05 Ocak 2023 Perşembe 18:42
LAÜ öğrencilerine Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri düzenlendi

Atölyelerde öğrencilerin bilgi ve deneyim edinmesi hedeflendi

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri - I”  düzenlendi. Öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla yedi farklı atölye düzenlendi.

   Atölyelerde, standart müfredat derslerinde yeterince detaylı bir şekilde ele alınması mümkün olamayan çeşitli konular ele alınarak öğrencilerin bu konularda daha derinlikli bilgi ve deneyim edinmesi hedeflendi.

   Etkinlik kapsamında; Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör tarafından gerçekleştirilen “Çocukla Klinik Görüşme ve Değerlendirme” başlıklı atölyede çocuklarla çalışmayı isteyen psikolog adaylarına çocuklarla klinik görüşmenin nasıl yapılacağına dair hususlarla ilgili olarak bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı. Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu Okumuşoğlu tarafından gerçekleştirilen “APA Formatını Doğru Kullanmak” başlıklı atölyede bilimsel makale yazımında kullanılan APA formatının uygulaması yapıldı. Prof. Dr. Zihniye Okray tarafından gerçekleştirilen “Projektif Testler” başlıklı atölyede psikolojik değerlendirme sürecinde kullanılan araçlardan biri olan projektif testlere dair bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı.  Yrd. Doç. Dr. Umut Şah tarafından gerçekleştirilen “Nitel Araştırma Yürütmek” başlıklı atölyede nitel bir araştırmanın nasıl yürütüleceğine dair bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı.  

   Öğretim Görevlisi Beliz Köroğlu tarafından gerçekleştirilen “Adli Psikoloji” başlıklı atölyede psikolojik bilginin adli konularda nasıl uygulandığına dair bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı. Öğretim Görevlisi Dilem Öke tarafından gerçekleştirilen “Çocuklarla Çalışmak” başlıklı atölyede çocuklarla çalışmayı isteyen psikolog adaylarına bu alana özgü önemli hususlar ve beceriler ile ilgili bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı. Yrd. Doç. Dr. Doğa Eroğlu-Şah tarafından yapılan “Beliren ve Genç Yetişkinlikte Güncel Meseleler” başlıklı atölyede öğrencilerin söz konusu gelişim dönemindeki bireyleri daha iyi anlamalarına imkan sağlayacak bilgi ve olguların etkileşimsel bir şekilde aktarımı gerçekleştirildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ öğrencilerinden diyaliz hastaları için kermes “Sağlık İçin El Ele”
LAÜ öğrencilerinden diyaliz hastaları için kermes “Sağlık İçin El Ele”
ARUCAD 4. Liseler Arası Tasarım Yarışması Başlıyor
ARUCAD 4. Liseler Arası Tasarım Yarışması Başlıyor
GAÜ, Denizcileri İçin Bröve Töreni Gerçekleştirdi
GAÜ, Denizcileri İçin Bröve Töreni Gerçekleştirdi
59 Yıldır Dinmeyen Büyük Acı
59 Yıldır Dinmeyen Büyük Acı
GAÜ, Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesini konuk edecek
GAÜ, Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesini konuk edecek
LAÜ’de “Vesitbuler Rehabilitasyona Genel Bakış” konulu seminer düzenlendi
LAÜ’de “Vesitbuler Rehabilitasyona Genel Bakış” konulu seminer düzenlendi
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
3 Tenor Konseri LAÜ’de büyük ilgi gördü
3 Tenor Konseri LAÜ’de büyük ilgi gördü
LAÜ Akademisyenleri “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde
LAÜ Akademisyenleri “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler devam ediyor
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler devam ediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim