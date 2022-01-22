LAÜ öğrencilerinden lise öğrencilerine “İngilizce Köşesi”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Projeleri kapsamında “English Corner” sloganı ile proje düzenlediler. İngilizce Öğretmenliği Öğretm Görevlisi Naziyet Mercan rehberlik ve liderliğinde; Mustafa Gelgör, Ebubekir Kapazan LEFKE” Cengiz Topel Endüstri ve Meslek Lisesi”nde “English Corner” panosunu hazırlayıp tamamladılar.

Proje ile ilgili bilgi veren Ebubekir Kapazan, “yaklaşık bir ay süren projede ekip arkadaşı Mustafa Gelgör ile Naziyet Mercan önderliğinde Lefke Cengiz Topel Endüstri ve Meslek lisesindeki öğrencilerin İngilizce öğrenme süreçlerine yardımcı olmak ve bu dersi eğlenceli ve kalıcı hale getirmek için “English Corner” panosunu hazırladık. Bu projede her türlü desteğini bizden esirgemeyen çok değerli Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan, Müdür Yardımcısı Adnan Zekai Hocamıza başta olmak üzere emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz” dedi.