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LAÜ öğrencilerinden doğaya karşı farkındalık projesi

25 Şubat 2022 Cuma 15:43
LAÜ öğrencilerinden doğaya karşı farkındalık projesi

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Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından “Doğayı Keşfeden Minikler” konulu topluma hizmet projesi gerçekleştirildi. LAÜ öğrencilerinden Eylem Kına, Esra Arslan, Ezgi Dağ ve Rukiye Çapuk tarafından gerçekleştirilen projede Yedidalga İlkokulu, Güzelyurt Orman Bakanlığı ile işbirliği yapıldı.

   Yedidalga İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte, öğrencilere doğa hakkında bilgi vermek, öğrencilerin doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirmesini ve doğayla iç içe olmasını sağlamak amaçlandı.

Çocuklar ile ağaç dikimi yapıldı

   Proje ile ilgili bilgi veren öğrenciler şunları aktardılar; Bizim bu projeyi seçmemizdeki amacımız çocukları bilgisayar oyunlarından, telefonlardan ve tabletlerden kısaca teknolojiden biraz da olsa uzaklaştırıp onların doğayla iç içe olmasını sağlayıp onlara doğayı sevdirmektir. Doğada keşfedilecek birçok güzellik vardır ve projedeki hedeflerimizden bir tanesinin  de öğrencilerin doğayı keşfetmelerini sağlamak olmuştur. Bunun yanında doğaya karşı çevre bilinciyle hareket eden yeni nesillerin yetişmesi için farkındalık oluşturarak çocuklar ile ağaç dikimi yaptık ve doğaya hayat vermeye çalıştık.

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