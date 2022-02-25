LAÜ öğrencilerinden doğaya karşı farkındalık projesi

Yedidalga İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte, öğrencilere doğa hakkında bilgi vermek, öğrencilerin doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirmesini ve doğayla iç içe olmasını sağlamak amaçlandı.
Çocuklar ile ağaç dikimi yapıldı
Proje ile ilgili bilgi veren öğrenciler şunları aktardılar; Bizim bu projeyi seçmemizdeki amacımız çocukları bilgisayar oyunlarından, telefonlardan ve tabletlerden kısaca teknolojiden biraz da olsa uzaklaştırıp onların doğayla iç içe olmasını sağlayıp onlara doğayı sevdirmektir. Doğada keşfedilecek birçok güzellik vardır ve projedeki hedeflerimizden bir tanesinin de öğrencilerin doğayı keşfetmelerini sağlamak olmuştur. Bunun yanında doğaya karşı çevre bilinciyle hareket eden yeni nesillerin yetişmesi için farkındalık oluşturarak çocuklar ile ağaç dikimi yaptık ve doğaya hayat vermeye çalıştık.