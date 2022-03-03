banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni...
Otobüs durağına daldı
Otobüs durağına daldı
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Kıb-Tek Müdürü Erdoğan yeni elektrik tarifeleri konusunda bilgi verdi
Yoksul muafiyetlerinde miktar artırıldı
Güven oylaması yarın
Güven oylaması yarın
banner404

LAÜ öğrencilerinden “Bizi Farket” projesi

03 Mart 2022 Perşembe 09:45
LAÜ öğrencilerinden “Bizi Farket” projesi

banner341
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından “Bizi Farket” konulu topluma hizmet projesi gerçekleştirildi. LAÜ öğrencilerinden Merve Göktepe ve Erhan Kalan tarafından gerçekleştirilen projede Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile iş birliği yapıldı.

  Proje, otizmli öğrencilerin günlük hayatta onları fark edip onların hayatına mavi ışık tutabilmek ve farkındalıklarını arttırabilmek amacıyla gerçekleştirildi.

Proje, insanların otizm hakkında doğru kaynaklardan doğru ve anlaşılır bilgilere sahip olabilmesini sağlamak amacını taşıyor

  Proje ile ilgili bilgi veren öğrenciler şunları aktardılar; Proje otizmli öğrencilerin hayatta farkındalıklarını arttırmak onlara karşı daha ılımlı yaklaşımlarda bulunmak ve onlarında bizim gibi bir birey olduklarını günlük yaşantımızda yer verebilmek için hazırlandı. İnsanların otizm hakkında doğru kaynaklardan doğru ve anlaşılır bilgilere sahip olabilmesini sağlamak amacıyla otizmli bireylerin “Bizi Farket” projesi altında onların fark edilmesi için etkinlikler planlandık. Projemizde, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ndeki öğrenciler için okulda etkinlikler düzenleyerek ve onlar için okulda yeni kullanım alanları yaratarak okula katkı sağlamayı hedefledik.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ kapılarını, Ukrayna üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere açtı
GAÜ kapılarını, Ukrayna üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere açtı
Hocalı Soykırımı’nın 30. yılı GAÜ’de anıldı
Hocalı Soykırımı’nın 30. yılı GAÜ’de anıldı
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar ‘Covid-19’a karşı 5 altın kuralı’ açıkladı
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar ‘Covid-19’a karşı 5 altın kuralı’ açıkladı
Geleceğin evreni ‘Metaverse’ sertifikalı eğitim programı GAÜ’de gerçekleşecek
Geleceğin evreni ‘Metaverse’ sertifikalı eğitim programı GAÜ’de gerçekleşecek
LAÜ öğrencilerinden doğaya karşı farkındalık projesi
LAÜ öğrencilerinden doğaya karşı farkındalık projesi
LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Kadın ve Beslenme” konusu üzerine önerilerde bulundu
LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Kadın ve Beslenme” konusu üzerine önerilerde bulundu
“Üçüncü dünya savaşı çıkar mı?”
“Üçüncü dünya savaşı çıkar mı?”
LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli, Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki ilişkiyi araştırdı
LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli, Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki ilişkiyi araştırdı
‘The American Future College’ öğrencisi Özgül Türkiye’de rekora yüzdü
‘The American Future College’ öğrencisi Özgül Türkiye’de rekora yüzdü
GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”
GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim