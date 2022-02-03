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LAÜ öğrencilerinden anlamlı proje

03 Şubat 2022 Perşembe 19:07
LAÜ öğrencilerinden anlamlı proje

 Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından “Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri” kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim Merkezinde “Daltons’ Painters” projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında öğrenciler, okul duvarlarının ihtiyacı olan bakımı gerçekleştirdi

  Lefke Avrupa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri Fırat Şentürk, Hüseyin Işıklı, Mert Alkan, İbrahim Burak Doğru, Berak Irmak’dan oluşan ekip, öğretim görevlisi Naziyet Mercan Bozok liderliğinde “Topluma Hizmet” projesi gerçekleştirdiler. Bu proje kapsamında öğrenciler, okul duvarlarının ihtiyacı olan bakımı gerçekleştirirken aynı zamanda okuldaki öğrencilerle güzel vakitler geçirdiler. Bu proje boyunca okuldaki bakım isteyen duvarlar temizlendi ve boyandı. Öğrencilerin yapmış oldukları çeşitli yiyeceklerin satışı ile elde edilen gelir doğrultusunda gerekli malzemeler alındı.

  6 haftalık bu anlamlı proje ile LAÜ öğrencileri Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nde öğrencilerin ihtiyacı olan temiz ve düzenli okul ortamını sağlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşadılar.

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