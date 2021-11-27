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LAÜ öğrencilerinden anlamlı kermes

27 Kasım 2021 Cumartesi 16:49
LAÜ öğrencilerinden anlamlı kermes

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü  4. sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok tarafından yürütülen Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında kermes düzenlediler.

   İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Kenan Eyri, Eda Nur Çelik ve Hande Taybay “Yardımsever Gönüllüler” adlı projeleri kapsamında düzenledikleri kermeste hazırlamış oldukları ev yapmı yiyeceklerin yanı sıra, el işleri ürünleri de standlarda satışa sundular.

  Öğrenciler birlikte çalıştıkları kurumun tespit etmiş olduğu ilkokuldaki üniforma, ayakkabı ve eşofman ihtiyacı olan öğrencilere gerekli yardımı yapabilmeleri ve ihtiyaçlarını temin edebilmeleri adına kermesi düzenlediklerini belirttiler ve kermese katkı koyan herkese teşekürlerini ilettiler.

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