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LAÜ öğrenci kulüpleri tanıtımı yapıldı

05 Kasım 2021 Cuma 16:48
LAÜ öğrenci kulüpleri tanıtımı yapıldı

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte kulüplerin faaliyetleri tanıtıldı. Sağlıktan spora, doğadan bilime bir çok konu hakkında etkinlik düzenleyen kulüpler, yeni kayıt olan öğrencilere faaliyetlerini ve amaçlarını tanıtıp yeni kulüp üyeleri kazandı.

“Öğrenciler kulüpler sayesinde kendilerine hitap eden her türlü etkinliği düzenleme imkanı buluyor”

   LAÜ Plaza Alanı’nda gerçekleşen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kulüp tanıtım etkinliğinde, öğrenciler ilgi duydukları alanlar ile ilgili daha fazla bilgilenmek için kulüplere üye oldu. Kulüpler aracılığıyla öğrenciler, organizasyon ve proje yönetimi konusunda kendilerini geliştirip üye oldukları kulüplerin düzenlediği organizasyonlarda görev alarak, sosyalleşme fırsatı buluyorlar.

   Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi, öğrencilere kulüpler sayesinde hitap eden her türlü etkinliği düzenleme imkanı verildiğini ve gerçekleştirilen  bütün sosyal ve kültürel aktivitelere katkı sağlandığı bilgisini verdi.

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