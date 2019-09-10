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LAÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Yüzler / Yeni Deneyimler etkinliği düzenliyor

LAÜ Mimarlık Fakültesi tarafından 25-26 Eylül 2019 tarihlerinde "İlk Tanışma – Yeni Yüzler/ Yeni Deneyimler" etkinliği düzenlenecek.

LAÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Yüzler / Yeni Deneyimler etkinliği düzenliyor

LAÜ Mimarlık Fakültesi tarafından 25-26 Eylül 2019 tarihlerinde "İlk Tanışma – Yeni Yüzler/ Yeni Deneyimler" etkinliği düzenlenecek.

10 Eylül 2019 Salı 17:14
LAÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Yüzler / Yeni Deneyimler etkinliği düzenliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından 25-26 Eylül 2019 tarihlerinde "İlk Tanışma – Yeni Yüzler/ Yeni Deneyimler" etkinliği düzenlenecek.

Öğrencilerin mimarlığı sevmesi, aidiyet duygularının artması ve eğitim hayatlarına keyifle başlamaları hedeflenerek düzenlenen bu iki günlük etkinlik, Mimarlık Fakültesi’nin tüm öğrencilerine açık olacak.

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Tüm fakülte öğretim üyelerinin katılım göstereceği ve üniversite yaşamına yeni adım atacak öğrenciler için 25 Eylül’de yapılacak ilk tanışma etkinliğinde öğrencilerden gelen sorular yanıtlanacak ve Aras tarafından “Kendi Yıldızını Yarat” isimli ilk ders anlatımı yapılacak.

Başarılı mimar LAÜ mezunu Eren Tümer öğrencilere deneyimlerini aktaracak

İlk tanışmanın ardından birinci sınıf öğrencileri, Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz rehberliğinde ilk çalışmalarına açık alanda “zine” workshop tasarlayarak başlayacaklar. Aynı gün akşamüstü 2018-2019 dönemine ait tüm çalışmaların sergisi için öğrenciler ve ders yürütücüleri tekrar bir araya gelecek.

Etkinliğin 2. gününde ‘zine’ atölyesi ilk tasarımlarını sergi ile herkesle paylaşırken, başarılı mimar LAÜ mezunu Eren Tümer öğrencilerle sohbet edecek ve mimarlık mesleğinde adım adım nasıl ilerlendiğini örneklerle paylaşacak. Etkinlik, şeref belgelerinin takdimi ve tüm öğrenciler ve öğretim üyelerinin birlikte katılacakları kokteyl ile son bulacak.

Son Güncelleme: 10.09.2019 17:22
Anahtar Kelimeler:
Yeni Yüzler / Yeni Deneyimler EtkinliğiLAÜ Mimarlık Fakültesi
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