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LAÜ Mimarlık Fakültesi ‘tasarım yolculuğuna başlarken’ isimli tanışma etkinliği düzenlendi

24 Nisan 2022 Pazar 14:49
LAÜ Mimarlık Fakültesi ‘tasarım yolculuğuna başlarken’ isimli tanışma etkinliği düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından farklı tasarım bölümlerine yeni gelen öğrencilerle ‘tasarım yolculuğuna başlarken’ isimli tanışma etkinliği düzenlendi.

  Etkinlikte açılış konuşması yapan Dekan Prof. Dr. Lerzan Aras öğrencilere şu öğütleri verdi:

“Tasarım uzun bir yolculuktur. Bazen zor gibi görünse de keyiflidir. Her gün bir şeyler öğrendiğinizi fark eder, baktığınızı alışık olduğunuzun dışında bir gözle görmeyi öğrenirsiniz. Bu süreçte bizler sizinle birlikte bu yolculuğa çıkacağız. Bir ejderhanın sadece yumurta olduğu dönemi düşünün. Siz şu an o noktada bu eğitime başlıyorsunuz. Öğrenecek, her geçen gün gelişecek ve harika tasarımlar yapan tasarımcılar haline dönüşeceksiniz. Eğitiminiz bittiğinde de aynı masallardaki ejderha gibi renkli, mükemmel, güçlü ve büyüleyici bir hale geleceksiniz. Kendinize ve başaracaklarınıza inanın ve çalışmaktan, tasarım yapmaktan hiç bir zaman vazgeçmeyin.”

  Aras’ın konuşmasının ardından tüm fakülte üyeleri kendilerini tanıtarak öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilediler. Tanışma etkinliğinin sonunda tasarım eğitiminin en temel parçası olan renkli çizim kalemleri ve eskiz defterinden oluşan setler öğrencilere hediye edildi.

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