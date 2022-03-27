LAÜ Mimarlık Fakültesi Tasarım atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım ve İç Mimarlık Tasarım atölyeleri kapsamında öğrencilerin çalışmaları sergilendi. Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilen sergi, yoğun ilgi gördü. Sergi, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel ve Araştırma Görevlisi Ezgi Şaker ile birlikte yürütüldü.

Sergide İngilizce ve Türkçe olmak üzere Mimarlık ve İç Mimarlık öğrenci çalışmalarına yer verildi

Sergi hakkında bilgi veren öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel, Mimarlık Fakültesi bünyesinde yürütülen tasarım atölyelerinin sergilenmesinin öğrenciler için esin kaynağı olduğunu belirtti. Bilsel, yeni başlayan dönemde önceki döneme ait Mimarlık ve İç Mimarlık alanlarında öğrencilerin geliştirmiş olduğu projelerin sergilenmesi, öğrenciler için bilgi paylaşımı açısından iyi bir fırsat oluşturduğunu ifade etti.

Etkinlikte, 2021-22 Güz döneminde yüz yüze stüdyo eğitimi kapsamında gerçekleştirilen derslerde, 2. 3. ve 4. sınıf tasarım atölyelerinin en başarılı projeleri sergilendi. Tasarım alanlarında gerçekleşen güncel gelişmeleri de takip etme şansı bulan katılımcılar, proje sahipleri ve proje yürütücüsü öğretim üyeleriyle tanışma fırsatı buldu.