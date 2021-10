LAÜ Mimarlık Fakültesi Akademisyeni Mısırlısoy, Kıbrıs'taki tüm belediye pazarlarını bütüncül bir yaklaşımla inceledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Damla Mısırlısoy’un hazırladığı “Rethinking Municipal Markets (Bandabuliya) within the context of sustainability: Case of Cyprus” başlıklı makalesi “Civil Engineering and Architecture” dergisinde yayınlandı.