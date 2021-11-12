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LAÜ Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tasarım yolculuğuna başladılar

12 Kasım 2021 Cuma 17:35
LAÜ Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tasarım yolculuğuna başladılar

2021-2022 güz döneminde LAÜ ailesine katılan mimarlık 1. sınıf öğrencileri fakülte üyeleri ile tanıştılar. Toplantıya bu sene 2. sınıfa başlayan öğrenciler de katılarak pandemi dönemindeki online eğitim deneyimlerini paylaştılar. Fakülte binasının girişindeki ağaç altında samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras şu açıklamayı yaptı:

  “Öğrencilerimizden uzak kaldığımız 1,5 yıllık pandemi döneminin ağırlığını hep beraber üzerimizden atıyoruz. Yeni bir düzene umutla, heyecanla geçiş yaparken eğitimlerine bu sene başlayacak olan öğrencilerimize hem kendimizi tanıtmak, hem merak ettiklerini cevaplamak, hem de tasarım yolculuğunu biraz olsun anlatabilmek için bir araya geldik. Tasarım uzun, ancak heyecanlı bir yolculuktur. Hergün bir bilinmeyeni keşfetmenin keyfine varılır. Bu süreçte tüm fakülte üyeleri olarak öğrencilerimizin yanındayız. Pandemi koşullarını göz önüne alarak maske-mesafe kuralına dikkat ederek yüzyüze tasarım etkinliklerimizi de yakında başlatmayı planlıyoruz.”

  Toplantının sonunda katılan tüm öğrencilere tasarım eğitiminin en temel araçlarından biri olan eskiz defteri ve çizim kalemi hediye edildi ve yeni başladıkları bu yolculuk için başarılar dilendi.

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