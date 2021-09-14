LAÜ Mezunu İner, “Küresel Öğretmen” ödülüne layık görüldü

Küresel Öğretmen Ödülü, dünyanın her köşesine aktif olarak ulaşmayı amaçlayan ve mesleklerine katkılarda bulunan olağanüstü öğretmenleri tanımlayan ve tanıyan bir organizasyon olarak tanınıyor.

“Global Teacher Award”, farklı konuları öğretmede mükemmellik sergileyen, öğrencilere olağanüstü katkılar sağlayan ve sınıflarının dışında bile öğreterek topluma hizmet eden öğretmenleri belirlemeyi amaçlayan prestijli bir ödül olarak biliniyor.

İner, “Öğretmen Sohbetleri” projesi ile dünyanın farklı ülkelerindeki bir çok öğretmeni biraraya getiriyor

Volkan İner pandemi süresince ve halen devam ettirdiği “Öğretmen Sohbetleri” projesi ile dünyanın farklı ülkelerindeki bir çok öğretmeni, eğitmeni ve önemli kişileri buluşturuyor. Bu görüşmelerde dünyanın farklı yerlerindeki eğitimciler fikirlerini, yaptıklarını, eğitim anlayışlarını, hayat görüşlerini ve daha bir çok konuyu paylaşıyorlar.

LAÜ Mezunu İner, bu sohbetlerde hem dünyanın hangi köşesinde olursa olsun uluslarararası iletişimin artmasına hem de evrensel değerler açısından insanlık ideallerinin paylaşılmasına vesile olmaya gayret ettiğini vurgulayarak, ödülle ilgili olarak duygularını şöyle özetledi; “Asla vazgeçmeden azimle, sevgi ile yaptığım bu mesleği dünya çapında böylesine özel bir ödülle buluşturmak harika bir duygu”.