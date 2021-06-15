LAÜ Mezunu Çakmen “Su Yolları ve Sanat Yapıları” konulu etkinlikte deneyimlerini paylaştı

Moderatörlüğünü LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bay’ın yaptığı oturuma, davetli konuşmacı olarak katılan Çakmen konuşmasına, KKTC üniversitelerinden mezun olan mühendislerin, kendilerini geliştirmeleri halinde tüm mühendis adaylarının önlerinin açık olduğuna vurgu yaparak başladı.
Çakmen, yağış verilerinin analizi sonrası havza yönetimine ve ihtiyaç olan sanat yapılarının akarsu debisine duyarlı tasarlanması gerektiğini belirtti ve Diyarbakır bölgesinde kendi tasarladığı bir viyadük ve civarındaki sanat yapılarına dair teknik bilgileri ve tasarımların evrelerini LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile detaylı bir şekilde paylaştı.
Sunum sonrasında öğrencilerden gelen teknik soruları da cevaplayan Veysel Burak Çakmen, öğrencilere meslek ile ilgili tavsiyelerde bulunarak, üniversite hayatları boyunca çok çalışmalarını ve kariyer hayatlarında da başarılı birer mühendis olmalarını diledi.