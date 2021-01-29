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LAÜ Lisansüstü programlarıyla geleceğinize liderlik edin

29 Ocak 2021 Cuma 20:26
LAÜ Lisansüstü programlarıyla geleceğinize liderlik edin
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Lefke ve Lefkoşa kampüslerinde yürütülen Yüksek lisans ve Doktora  programlarına Bahar Dönemi için öğrenci kabulüne devam ediyor

İçerisinde bulunduğumuz yeni süreçte dünya genelinde bilimsel bilgi ve yaşam boyu eğitimin öneminin her sektörde hissedilmesi ile bilgiye ulaşmaya ve onu faydalı bir şekilde kullanmaya daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Eğitimden sağlığa her alanda resmi kurumlardan özel sektöre kadar herkes bu bilgi çağına uygun yeni stratejiler geliştiriyor. Lefke Avrupa Üniversitesi böyle bir süreçte yeni stratejilere ayak uydurmak, kariyerine yatırım yapmak ve alanında uzmanlaşmak isteyen herkese Lefke ve Lefkoşa kampüslerinde lisansüstü eğitim imkanı sunmaya devam ediyor.

LAÜ, lisansüstü programlarında askeri personel ve emniyet mensuplarına, devlet memurlarına ve mezunlarına %50 burs imkanı sağlıyor

Yürüttüğü ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma etkinlikleri ile Kuzey Kıbrıs’ta öncü bir yükseöğretim kurumu olan LAÜ, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde bilimsel ve akademik bilginin sektörel bilgi ile desteklendiği, sosyal bilimlerden fen bilimlerine, eğitimden sağlık bilimlerine birçok farklı bilim dalında güçlü akademik kadrosuyla kariyer imkanı sunuyor. LAÜ’nün eğitim dilleri Türkçe ve İngilizce olarak değişen 22 yüksek lisans ve 17 doktora programında eğitim görecek askeri personel ve emniyet mensuplarına %50, LAÜ mezunlarına %50, devlet memurlarına %50, öğretim elemanı ve öğretmenlere %25 burs imkanı sağlanıyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi, bilimsel bilgiye her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan, bilgiyi üreten, yöneten ve kullanan bireylerin yer aldığı bu rekabet ortamında alanında rakiplerinden bir adım önde olmak ve geleceğine liderlik etmek isteyen tüm adayları lisansüstü eğitim deneyimini yaşamaya davet ediyor. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak olan adaylar, gerekli bilgileri www.eul.edu.tr internet adresinden veya 0392 660 2000 (dahili 2305) numaralı telefondan alabilecekler. Adayların, lisansüstü programlara başvurularını https://onlinebasvuru.eul.edu.tr/  adresi üzerinden yapması gerekiyor.

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