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LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, Türk Konseyi Medya Forumu’nda temsil edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu’na katıldı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 15:46
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, Türk Konseyi Medya Forumu’nda temsil edildi

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 “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” temasıyla 22 – 24 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen Foruma, Türk Konseyi üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, gözlemci üye statüsündeki Macaristan’ın yanı sıra Türkmenistan ve KKTC’den önde gelen medya temsilcileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, sosyal medya fenomenleri ile üniversite öğrencileri katıldı. Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden son sınıf 2 lisans öğrencisinin katıldığı etkinlik kapsamında 6 ana oturumun yanısıra bir de çalıştay düzenlendi.

   TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesaj yöntemiyle katıldığı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da konuşma yaptığı “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” temalı Forum’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de birer konuşma gerçekleştirdi.

   Türk dünyasında medya, dizi ve film sektöründe olası işbirlikleri ile sosyal medya ve dezenformasyonla ortak mücadele konuları da ele alındı.

   350 davetlinin katılım gösterdiği Forum’a katılarak LAÜ’yü temsil eden Görsel İletişim Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Karakuş ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencisi Emine Özberenk, böylesi uluslararası bir etkinlikte bulunmaktan ve lisans öğrencisi olarak başta Fakülteleri ve Üniversiteleri olmak üzere KKTC’yi temsil etmekten duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirdiler. “Geleceğin iletişimcileri olarak, başta Türk Konseyi üyeleri ve Türk dünyası gençleri olmak üzere, etkin iletişim ve güçlü işbirliği sağlamak için çok çalışmalıyız. Böyle etkinlikler bize hem kendimize güvenmeyi öğretiyor hem de ufuk kazandırıyor. Biz yaştaki genç iletişimcilerle fikir alışverişinde bulunduk, ülkelerimizin işbirliği için ileride neler yapabiliriz diye konuştuk… hem güzel arkadaşlıklar kurduk hem de ülkemizin tanıtımına katkı koyduk” dedi.

   Programın üç gün sürdüğünü ifade eden Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri Zeynep Karakuş ve Emine  Özberenk, program kapsamında düzenlenen oturum ve çalıştaylara katılmanın yanısıra TRT dizi platosu gezisi, Boğaz turu, Ayasofya ziyareti ve konser gibi sosyal etkinliklere de katıldıklarını belirterek “bize bu fırsatı veren Fakültemize ve Üniversitemize teşekkür ederiz” dediler.

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