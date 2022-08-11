banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Öğretmenler yine eylemdeydi
Öğretmenler yine eylemdeydi
Cezaevinden 1 gün önce çıktı yine hırsızlık yaptı
Cezaevinden 1 gün önce çıktı...
Gönyeli’de markette hırsızlık: Bir kişi tutuklandı
Gönyeli’de markette hırsızlık
İki ani ölüm
İki ani ölüm
Tanınma yoksa maalesef böyle!
Tanınma yoksa maalesef böyle!
banner404

LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası standartlara uygun eğitim veriyor

Fakülte Uluslararası Akreditasyonlara Sahip

11 Ağustos 2022 Perşembe 01:11
LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası standartlara uygun eğitim veriyor

1990 yılında eğitime başlayan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini alarak üniversitenin sahip olduğu kurumsallaşmış yapısı ve kimliği bünyesinde eğitimini sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, üniversitenin en köklü fakültelerinden biridir. Üniversitenin kuruluş yılında eğitim hayatına başlayan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, seçkin bir öğretim üyesi kadrosu ile eğitim/öğretim faaliyetlerini titizlikle yürütüyor.

Dekan Prof. Dr. Ebru Oğurlu, fakülte ile ilgili bilgiler vererek, şu ifadelere yer verdi; Eğitimde kalitenin belgesi akreditasyondur. Bir bölümün akreditasyonu, o bölümdeki eğitimin kalitesinin ve kredibilitesinin onaylanması demektir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri Türkiye’den Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından tanınmaktadır. Bu bölümler aynı zamanda yurtdışındaki saygın akreditasyon kurumları tarafından da akredite edilmiştir. Uluslararası İlişkiler ve İşletme bölümleri Almanya merkezli Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA), Finans ve Bankacılık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Ekonomi bölümleri de yine Almanya merkezli bir akreditasyon kurumu olan Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS) tarafından akredite edilmiştir.

Oğurlu sözlerine şöyle devam etti; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri tarafından kazanılan bu akreditasyonlar fakültemiz genelinde uluslararası standartlara uygun, yüksek kalitede eğitim verildiğini kanıtlamaktadır. Söz konusu yüksek kalitenin göstergeleri ise hem fakültedeki genç-dinamik, aynı zamanda tecrübeli ve alanlarında uzman, seçkin akademik kadro hem de öğrencileri her konuda donanımlı bireyler olarak mezun edebilmek amacıyla hazırlanan ve mevcut gelişmelere göre güncellenen nitelikli ders programlarıdır. Fakültenin akademik kadrosu katıldıkları ve yaptıkları akademik faaliyetler ve çalışmalarla kendilerini her daim geliştirmekte ve bilgi, birikim ve deneyimlerini öğrencilerine aktarmaktan büyük memnuniyet duymaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin, en önemli zenginliklerinden biri olarak öğrencilerine tam anlamıyla uluslararası ve çok-kültürlü bir ortam sunduğunu ifade eden Oğurlu, “Öğrencilerimizin böyle bir ortamda edinecekleri akademik bilgi ve birikimin yanında; farklı kültürleri tanıma, farklı deneyimleri kazanma imkânı da kendilerine eğitim hayatlarının başında önemli bir avantaj sağlamaktadır. Küreselleşen dünyada artık kaçınılmaz olan bu tür deneyimleri öğrencilerimizin uzun eğitim hayatlarının erken bir döneminde tecrübe etmeleri, kendilerine mezun oldukları zaman hayata rakiplerinden bir adım önde başlayabilme fırsatı sunacaktır. Bu donanımla Fakültemiz mezunları hem KKTC’de ve Türkiye’de hem de farklı ülkelerde istihdam edilebilecek niteliklere sahip olmaktadırlar” dedi.

Oğurlu, “Çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencilerini küreselleşen dünyaya hazırlayan ve mezunlarını iş dünyası, devlet kurumları, uluslararası kurumlar ve akademik dünyada etkin liderlik rolleri için yetiştiren Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Hayata Bir Adım Önde Başlamak İçin” en doğru tercih olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Külahoğlu açıkladı: çocuklara nasıl hitap edilmeli?
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Külahoğlu açıkladı: çocuklara nasıl hitap edilmeli?
LAÜ Hemşirelik  öğrencileri tam donanımlı laboratuvarlarda eğitim alıyorlar
LAÜ Hemşirelik  öğrencileri tam donanımlı laboratuvarlarda eğitim alıyorlar
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Önder ABD’nin tutumları ile ilgili açıklamada bulundu
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Önder ABD’nin tutumları ile ilgili açıklamada bulundu
GAÜ'nün özel burs avantajları ile BESYO, 'Özel Yetenek Sınavları' devam ediyor
GAÜ'nün özel burs avantajları ile BESYO, 'Özel Yetenek Sınavları' devam ediyor
LAÜ Akademisyeni Alptuğ, “Emzirme ve Fizyoterapi” konusunda açıklama yaptı
LAÜ Akademisyeni Alptuğ, “Emzirme ve Fizyoterapi” konusunda açıklama yaptı
ARUCAD’da mülakat için tarih 25 Ağustos
ARUCAD’da mülakat için tarih 25 Ağustos
GAÜ okullar grubu kayıtları devam ediyor
GAÜ okullar grubu kayıtları devam ediyor
GAÜ yeni akademik yıl öncesi akademik ve idari kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
GAÜ yeni akademik yıl öncesi akademik ve idari kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
LAÜ Mimarlık Bölümü’nde “Yapı Tasarımı” atölye çalışması gerçekleştirildi
LAÜ Mimarlık Bölümü’nde “Yapı Tasarımı” atölye çalışması gerçekleştirildi
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Akkaya “üniversitemizde yurt dışı temaslarımız ve akreditasyonlarımız var”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Akkaya “üniversitemizde yurt dışı temaslarımız ve akreditasyonlarımız var”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim