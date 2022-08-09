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LAÜ Hemşirelik  öğrencileri tam donanımlı laboratuvarlarda eğitim alıyorlar

09 Ağustos 2022 Salı 23:45
LAÜ Hemşirelik  öğrencileri tam donanımlı laboratuvarlarda eğitim alıyorlar

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, Hemşirelik mesleğinin sağlık sektörünün parlayan mesleklerinden biri olduğunu vurgulayarak, insan sağlığındaki tartışılmaz rollerinden dolayı geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de vazgeçilmez olmaya devam edeceğini ifade etti.

   Demiralp sözlerine şöyle devam etti; Hemşirelik, sağlık sisteminin önemli bir unsuru olarak, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve her yaştan fiziksel, ruhsal ya da herhangi bir nedenle engeli olan bireyin güvenli bir ortamdaki bakımını içerir. Hemşireleri özellikle ilgilendiren olgular; birey, aile ve toplumun deneyimledikleri sağlık sorunlarına verdikleri yanıtlarda saklıdır. Her birimizin, aile üyelerinin ya da içinde yaşadığımız toplumun, hastalık yaşantısına verdiği tepkiler farklıdır ve bu nedenle hemşirelik, bilimsel platformda insan davranışını anlamaya dayanır. Hemşirelik; hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu bir sağlık disiplinidir ve sağlık sisteminde diğer disiplinlerle iş birliği içinde çalışır.

   “Son zamanlarda, giderek daha karmaşık hale gelen sağlık sektörünün talepleri, ulusal ve uluslararası düzeyde Hemşirelikte Lisans Derecesi’ne (Bachelor of Science in Nursing, BSN) sahip olan hemşirelere duyulan ihtiyacı daha fazla artırmıştır. 2020 yılından beri yaşadığımız mevcut COVID-19 pandemisi denklemden çıkarılsa bile, kronik sağlık sorunu olan yetişkin sayılarındaki istikrarlı artış, yaşam ömrünün uzaması ve yaşlı nüfustaki demografik değişime bağlı daha bileşik bakım gereksinimini, koruyucu sağlık hizmetlerinin önceliklendirilmesi, hemşirelere olan ihtiyacı ve hemşirelik mesleğine olan talebi artırmıştır” diyen Demiralp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Avrupa’nın 30 ülkesinde sağlık personeli açığına yönelik hazırlanan Avrupa İş Gücü Piyasası (AİGP) 2020 raporuna göre, hemşirelik 30 ülkenin 18’inde en fazla ihtiyaç duyulan meslek olup, Dünyada 17 milyon hemşireye ihtiyaç vardır, Türkiye’de ise bu ihtiyaç 500 binlerle ifade edilmektedir. Tüm bu nedenlerle gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde, istihdam oranı oldukça yüksek olan hemşirelik mesleği, sağlık sektöründe gelecek vadeden ve en çok tercih edilen mesleklerden biri olmaya devam edecektir. Hemşireler sadece geleneksel olarak hastanelerde değil, okullarda, huzurevlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, evde bakım merkezlerinde ve hatta ambulans uçaklarda, helikopterlerde uçuş hemşiresi olarak çalışabilirler. Hemşirelik, kariyer gelişimi için mezunlarına; sağlık birimlerinde üst düzey pozisyonlarda yöneticilikten eğitim hemşireliğine, özel dal hemşireliğine ve lisansüstü eğitim yapılmasına kadar farklı yelpazede çok sayıda fırsat sunan mesleklerden biridir.

Demiralp: Hemşirelik mesleği en gözde mesleklerdendir

   “Meslek seçimi, her bireyin hayatında verdiği en önemli kararlardan biridir. Hemşirelik, uzmanlaşma, kişiye ve topluma faydalı olma, toplum içinde saygı duyulan, güvenilen, takdir edilen ve sürekli talep edilen bir meslek olma gibi avantajlarıyla, bugün dünyada ve ülkemizde en gözde mesleklerdendir” diyen Demiralp şöyle devam etti; Lefke Avrupa Üniversitesi Türkçe ve İngilizce hemşirelik bölümleri, birey, aile ve toplum için erişilebilir güvenli ve kaliteli hemşirelik bakımı ve yaklaşımlarını; etik, bilimsel ve humanist bakış açısıyla bilgi, tutum ve becerilerle birleştirdiğimiz zengin bir müfredata sahiptir. Hemşirelik Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan güçlü ve dinamik akademik kadrosuyla, Lefke Kampüsü’ndeki modern binasında ileri teknolojik donanımlı derslikleri, uygulayarak öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı “Hemşirelik Uygulama Laboratuvarı” ve “Ameliyathane” gibi temel ve ileri mesleki beceri uygulama laboratuvarları ile eğitimi çok daha etkin, rahat ve zevkli bir hale getirmektedir. KKTC Sağlık Bakanlığı ve diğer kuruluşlarla yapılan iş birliği ve protokoller çerçevesinde, klinik eğitim ve saha eğitimi olanakları sağlanan öğrencilerimizin, evrensel standartlarda bakım verme ve sağlık sektöründe inovatif bir güç kaynağı olma sorumluluklarını almalarına özen gösterilmektedir.

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