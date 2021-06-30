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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından 2020-2021 Akademik Yılı Hemşirelik Bölümü mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 15:46
LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi
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Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin törenine, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

   Yemin Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezunlar adına Emre Demir ve Adedapo Emmanuel Adebiyi’nin konuşmaları ile başladı. Program, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen ve LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’in konuşmalarıyla devam etti.

Şelimen: “Hemşire aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder, bilgisiyle yaşatır”

   LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen törendeki konuşmasında, “Tüm dünyada olduğu gibi hepimiz, bir yılı aşkın bir süredir çok zorlu bir pandemi sürecinden geçtik ve hala da geçmekteyiz. Pandemi döneminde sağlık hizmetlerindeki yeri ve önemi tüm sağlık disiplinleri ve otoritelerce defalarca vurgulanan hemşirelik mesleği, doğrudan insan sağlığına ve iyileştirilmesine odaklı bir meslektir. İnsanları için sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir gelecek isteyen ülkeler, hemşirelik eğitimine önem vermektedirler. Bu bağlamda Lefke Avrupa Üniversitesi de geleceğin sağlıklı toplumlarını oluşturacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemiştir  ve bunun için tüm olanakları öğrencilerine sağlamaktadır” diyerek Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e ve onun şahsında bu tabloda emeği olan tüm akademik ve idari personele şükranlarını sunduklarını ifade etti. Konuşmasının devamında mezun öğrencilere seslenen Şelimen; “Hemşirelik bir yardım sanatıdır: Sizden yardım bekleyen herkese kişisel çıkar düşünmeden ve ayrımcılık yapmadan hizmet vermelisiniz. Çünkü sağlık hizmeti bir insan hakkıdır. Savaşta ve doğal afetlerde ve özellikle yoğun bakımlarda, insanlar yaşamla ölüm arasındaki sınırda olduklarında yanlarında hep siz olacaksınız. En umutsuz durumlarda bile gözünüzdeki şefkat ışığı onların yaşam umudu olmalıdır. Bunları yapabilmek için biliminizi, yaratıcılığınızı kullanmalı, hızlı ama akılcı  karar verebilen disiplinli ve  proaktif profesyoneller olmalısınız. Çünkü  “hemşire aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder, bilgisiyle yaşatır” dedi.

Yükselen: Öğrencilerimizin başarıları ile her zaman gurur duyacağız

  Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de törende yaptığı konuşmasında, pandemi sebebiyle uzun süreden beridir bir araya gelemedikleri öğrencilerle böylesine anlamlı bir tören vesilesiyle bir arada olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, biran önce pandemi sürecinin eski normale dönmesini diledi. Pandemi sürecinde sağlıkçıların, hemşirelerin esasında bizler için fedakarca çalıştıklarına bizzat yaşayarak şahit olduklarını belirten Yükselen, böylesi önemli bir günde sağlık sektörüne hizmet verecek donanımlı mezunlarla bir arada olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Yükselen konuşmasını sonlandırırken mezunlara seslenerek, “Ümit ederim ki henüz başında olduğunuz yolculuğunuz gönlünüzden geçtiği gibi mutlulukla, sağlıkla ve meslek tatmininin bol olacağı bir şekilde gerçekleşir.  Sizler LAÜ’den ayrılırken bizler başarılarınız ile her zaman gurur duyacağız ve sizleri alkışlıyor olacağız” dedi.

   Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere intörn sertifikaları verildi. Hemşirelik bölümünden mezun olan öğrenciler, LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudular.

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