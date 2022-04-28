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LAÜ Gastronomi Kulübü tarafından “Adım Adım Lefke Turu ve Ceviz Macunu Tadım” etkinliği düzenlendi

28 Nisan 2022 Perşembe 14:08
LAÜ Gastronomi Kulübü tarafından “Adım Adım Lefke Turu ve Ceviz Macunu Tadım” etkinliği düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’ne bağlı Gastronomi Kulübü tarafından “Adım Adım Lefke Turu ve Ceviz Macunu Tadım” etkinliği düzenlendi.

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Gastronomi Kulübü’nün gerçekleştirdiği ve farklı bölümlerin de katılım sağladığı etkinliğin  Lefke turu bölümünü bölge Turziminin önemli isimlerinden, Turzim Rehberi Hasan Karlıtaş yaptı.  Etkinlikte ceviz macunu ve bölgede yapılan diğer yerel macun çeşitleri Lefke Çevre Derneği binasında öğrencilere ikram edildi.

Lefke Turu Vadi yürüyüşü ile başlayıp Acendu çeşmesi ile devam etti. Ardından Lefkenin konakları , su kemerleri, kilise, duvar çalışmaları, çarşı merkezi ve birçok tarihi yapı incelendi.  Gastronomi kulübü kültürel değerlere sahip çıkmak ve bölge güzeliklerini tanıtmak amacı ile etkinliği gerçekleştirdi. LAÜ öğrencileri Lefke’nin tarihi ve doğal güzeliklerini yerinde görme fırsatı yakalayarak eğlenceli vakit geçirdiler.

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