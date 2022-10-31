banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
1 tutuklu, 1 yaralı
Yine trafik kazası
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Özür dileyerek duyurdular.. Elektrik kesintisi var!
Özür dileyerek duyurdular.. Elektrik kesintisi...
Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)
banner405
Flaş Haber
1 tutuklu, 1 yaralı
Kapat

LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri oryantasyon programında bir araya geldi

31 Ekim 2022 Pazartesi 17:02
LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri oryantasyon programında bir araya geldi

   2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’ne yeni katılan 1. sınıf öğrenciler için eğitim oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi.

    Toplantıya Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin 1. sınıf öğrencileri ve fakülte öğretim elemanları katıldı. Toplantıya katılan öğrencilere KKTC’nin kültürel özellikleri, Lefke, Gemikonağı, Lefke Avrupa Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ve kampüs yaşam alanlarıyla ilgili genel bilgiler paylaşıldı.

   Toplantıda, farklı ülkelerden gelen öğrenci arkadaşlarıyla iletişim içerisinde olmalarının yabancı dil gelişimi üzerindeki öneminden bahsedildi. Fakülte bölüm başakanları tarafından bölüm tanıtımları yapılarak öğrencilere kendi bölümleri ile ilgili detaylı bilgi verildi. Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının kendilerini tanıtmaları sonrasında, öğrencilerin gerek okul gerekse çevre ile ilgili soruları cevaplanarak toplantı sona erdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gagauziya Özerk Yeri Başkanı Vlah’tan Akpınar’a mesaj
Gagauziya Özerk Yeri Başkanı Vlah’tan Akpınar’a mesaj
LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor
LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor
LAÜ Akademisyeni Perçinci’den sonbahar ve kış aylarında beslenme önerileri
LAÜ Akademisyeni Perçinci’den sonbahar ve kış aylarında beslenme önerileri
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar cevapladı: “yakın geleceğin tıbbında hangi mucizeler yaşanacak?”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar cevapladı: “yakın geleceğin tıbbında hangi mucizeler yaşanacak?”
LAÜ yeni öğrencilerine “Bilgilendirme ve Oryantasyon” programları düzenliyor
LAÜ yeni öğrencilerine “Bilgilendirme ve Oryantasyon” programları düzenliyor
“İklimsel Olaylara Bağlı Olarak Gelişen Afetler (Sıcaklık Artışı, Kasırga, Sel Gibi) Son 60 Yılda Giderek Artıyor”
“İklimsel Olaylara Bağlı Olarak Gelişen Afetler (Sıcaklık Artışı, Kasırga, Sel Gibi) Son 60 Yılda Giderek Artıyor”
LAÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, dinamik ve çağdaş spor eğiticilerini yetiştirmeyi amaçlıyor
LAÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, dinamik ve çağdaş spor eğiticilerini yetiştirmeyi amaçlıyor
GAÜ akademisyenleri bilime katkı koymaya devam ediyor
GAÜ akademisyenleri bilime katkı koymaya devam ediyor
LAÜ yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürünü tanıttı
LAÜ yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürünü tanıttı
GAÜ Öğretim Görevlisi Yörük’ten 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile ilgili açıklama
GAÜ Öğretim Görevlisi Yörük’ten 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile ilgili açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim