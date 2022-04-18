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LAÜ Eczacılık Fakültesi “İlaç Endüstrisi ve Eczacılık Eğitimi: İlaç Endüstrisinde AR-GE Süreçleri” konulu sempozyum düzenledi

18 Nisan 2022 Pazartesi 15:24
LAÜ Eczacılık Fakültesi “İlaç Endüstrisi ve Eczacılık Eğitimi: İlaç Endüstrisinde AR-GE Süreçleri” konulu sempozyum düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından Türkiye İlaç Endüstrisi köklü firmalarından Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.’nin katılımıyla “İlaç Endüstrisi ve Eczacılık Eğitimi: İlaç Endüstrisinde AR-GE Süreçleri” sempozyumu düzenlendi. Sempozyum programı çerçevesinde, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin ‘Beyaz Önlük’ giyme seremonisi yer aldı.

  Sempozyum programında ‘Beyaz Önlük’ giyme seremonisi yer aldı 

  Sempozyum’un açılış konuşmalarını LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Umut Öksüz yaptı. Konferansta, Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin yanısıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diğer eczacılık fakültelerinden akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelerek ilaç endüstrisi, eczacılık eğitimi ve ilaç endüstrisinde ar-ge süreçleri alanlarında sözlü ve görsel bilgi alışverişinde bulunuldu.

  Prof. Dr. Serdar Ünlü ilaç endüstrisi ve eczacılık eğitimi konulu konuşmasında sektörün eczacılık eğitiminden beklentilerini, yeni mezun eczacıların donanımlarını, çalışabilecekleri alanları aktarırken, Yük Kim. Filiz Demir; İlaç endüstrisinde jenerik ürün geliştirme basamakları ve süreçleri hakkında bilgi aktarımında bulundu. Sempozyum’un ikinci gününde öğrencilerin sorularının yanıt bulduğu, sektörde üretimlerin ve analizlerin nasıl yapıldığının açıklandığı videoların katkısı ile interaktif bir sempozyum gerçekleştirilmiş oldu.

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