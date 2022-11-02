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LAÜ Eczacılık Fakültesi etkinliğinde farklı kültürler buluştu

02 Kasım 2022 Çarşamba 17:57
LAÜ Eczacılık Fakültesi etkinliğinde farklı kültürler buluştu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin kültürlerini tanımaları ve kaynaşmaları amacı ile ‘Milli Yemekler’ (National Dishes) partisi düzenlendi.

Öğrencilerin milli yemekleri tadıldı

   21 ülkeden öğrencisi olan Eczacılık Fakültesi’nin bu faaliyetine tüm öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan kültürlerine ait yemekler arkadaşlarının tadımına sunuldu. Etkinlikte yemek tadımlarının ardından her öğrenci en beğendiği bir yemeğe oy verdi. Öğrencilerin tamamının katılımı ile yapılan oy sayımında Lübnan yemekleri 1.sırayı, Mısır yemekleri 2. sırayı ,Tunus yemekleri ise 3. sırayı aldı.

   Çoşkulu ve eğlenceli geçen organizasyonun sonunda 1. sınıf öğrencilerine yönelik fakülte, laboratuvarlar, derslikler ve kampüs tanıtım gezisi düzenlendi.

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