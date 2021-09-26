banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ve Anastasiadis ile yarın görüşecek
Üçlü görüşme yarın akşam
Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesini yorumladı
Neler konuşuldu?
Yeşilyurt'ta kaza!
Trafiğe bir can daha!
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Yeni kararlar yarın yürürlükte!
banner376

LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Demirdamar, “25 Eylül Dünya Eczacılık Günü”nü kutladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S. Rümeysa Demirdamar, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla bilgilendirme yaptı.

26 Eylül 2021 Pazar 14:54
LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Demirdamar, “25 Eylül Dünya Eczacılık Günü”nü kutladı

   Demirdamar, 146  uluslararası üye eczacı organizasyonunun 4 milyon eczacıyı aşan üyesi ile dünya eczacılarını çatısı altında birleştiren bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP)  Hollanda’nın Den Haag şehrinde  25 Eylül 1912’de üye eczacıları bünyesinde toplamak amacı ile kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade etti.

   Demirdamar, 25 Eylül’ün  Dünya Eczacıları Günü olarak kutlanması 2009 yılında İstanbul’da yapılan FIP (Uluslararası Eczacılık Federasyonu) kongresi genel kurul toplantısında Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekiner tarafından teklif edildiğini ve  2010 yılından bu yana da kutlanmakta olduğunu belirtti.

  FIP vizyonu dünyanın her yerinde insanların ilaçla tedavide kalite güvencesi olan eczacılar ve hastaya sundukları farmasötik bakım ile  güvenli, etkilili, kaliteli ilaç ve sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Demirdamar, Uluslararası Eczalık Federasyonu’nun Dünya sağlık Örgütü, UNESCO, Dünya Sağlık Meslekleri Birliği, Yerel Eczacılık Örgütleri, Eczacılık Eğitim Kurumları ile işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

   Demirdamar son olarak, gün dolayısıyla tüm eczacıların Dünya Eczacılar Günü’nü kutlayarak, halk sağlına verdikleri değerli katkılarının devamını diledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Girne Koleji Fethiye Kampüsü” lansman ile eğitim hayatına başladı
“Girne Koleji Fethiye Kampüsü” lansman ile eğitim hayatına başladı
LAÜ Akademisyeni Perçinci, okul çağı çocuklarında beslenmenin önemine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Perçinci, okul çağı çocuklarında beslenmenin önemine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Direktör, okulların açılmasıyla birlikte velilere tavsiyeler verdi
LAÜ Akademisyeni Direktör, okulların açılmasıyla birlikte velilere tavsiyeler verdi
LAÜ Öğretim Üyesi Yenal, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirmelerde bulundu
LAÜ Öğretim Üyesi Yenal, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirmelerde bulundu
LAÜ Mezunu İner, “Küresel Öğretmen” ödülüne layık görüldü
LAÜ Mezunu İner, “Küresel Öğretmen” ödülüne layık görüldü
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı’nda temsil edildi
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı’nda temsil edildi
GAÜ basketbol takımı oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
GAÜ basketbol takımı oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
Yağlı’nın eseri 60. Castellamonte Seramik Sergisi’nde!
Yağlı’nın eseri 60. Castellamonte Seramik Sergisi’nde!
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Kata’nın “Kıbrıs Türk Basınında Kadın Haberleri” çalışması yayımlandı
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Kata’nın “Kıbrıs Türk Basınında Kadın Haberleri” çalışması yayımlandı
LAÜ Tarım Fakültesi Dekanı Aşkın, hibrit tohum konusunda açıklamalarda bulundu
LAÜ Tarım Fakültesi Dekanı Aşkın, hibrit tohum konusunda açıklamalarda bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim