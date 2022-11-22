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LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü yeni ELT öğrencileriyle kaynaşma etkinliği düzenledi

22 Kasım 2022 Salı 16:59
LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü yeni ELT öğrencileriyle kaynaşma etkinliği düzenledi

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (ELT) tarafından, 2022-2023 Akademik Yılı’nda ELT Bölümü’ne yeni kaydolan öğrencilerine yönelik kaynaşma etkinliği düzenledi. Öğrencilerin lisans eğitimleri süresince birlikte öğrenme-öğretme yolculuğunu sürdürecekleri ELT bölümü öğretim elemanları, takip edilecek eğitim programı, sosyal gelişimlerini ve kültürlerarası iletişimlerini de sağlamlaştırabilecekleri ortamları yaratabilmek amacıyla kurulan ELT Kulübü hakkında bilgiler paylaşıldı. 

   Düzenlenen etkinlikte, ELT Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Ersel Kaymakamoğlu, LAÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nün üniversitenin tarihinde kurulmuş olan en eski ve köklü bölümlerinden birisi olduğunu belirttiği konuşmasında, öğrencilerin 4 yıllık eğitim hayatı sonunda elde edecekleri LAÜ lisans diplomasının kendilerine sunacağı avantajları ve kariyer  gelişimlerindeki katkıyı vurguladı. Öğrencilere öğretim elemanlarıyla bölümleri hakkında sorular sorarak kaynaşma imkanı sağlanırken, ELT Kulübü Başkanı da kulüp hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Bu etkinlikte ELT Bölümü öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin buluşması dolayısıyla, ELT ailesine yeni katılan öğrencilerimize verimli ve ELT alanında gerekli olan tüm akademik donanımı sağlayacak bir öğrenme-öğretme sürecinin içerisinde ilerleyecekleri bilgisi verildi.

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