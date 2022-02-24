banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sosyal Sigorta ödemeleri bugün yapılıyor
Sosyal Sigorta ödemeleri bugün yapılıyor
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden başbakan’a çağrı
“İleri madencilik Lefke’nin yok oluşu...
MMO, Kıb-Tek’le ilgili önerilerde bulundu
MMO, Kıb-Tek’le ilgili önerilerde bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Polisin içindeki casuslar!
Polisin içindeki casuslar!
banner405

LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Kadın ve Beslenme” konusu üzerine önerilerde bulundu

24 Şubat 2022 Perşembe 18:01
LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Kadın ve Beslenme” konusu üzerine önerilerde bulundu

banner341
  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Kadın ve Beslenme” konusu üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

     “Kadın sağlığı açısından beslenmenin önemi, gebelik, emziklilik, menstrüasyon ve menopoz gibi özel durumlarda daha da artmaktadır. Yaşın da artışıyla kadınlarda beslenme ile ilintili sağlık sorunlarının görülme sıklığı artmaktadır” diyen Perçinci, ergenlik, gebelik, doğum sayısı, emzirme süresi, menopozal dönem ve emeklilik gibi yaşam dönemlerinin kadın için önemli riskli dönemler olarak kabul edilmekte olduğunu ifade etti. Perçinci sözlerine şöyle devam etti;  Adölesan dönemin başlangıcında kadınlarda ayrıca fizyolojik olarak, östrojen hormonunun etkisi ile vücut yağ dokusu, kas kütlesine oranla artar. Bu ağırlık artışına gebelik ve menopoz gibi bir dizi olay da katkıda bulunur. Menopoza geçişin vücut yağ dağılımı üzerine etkisi açık olmamakla birlikte bazı çalışmalar merkezi ve yağ birikiminin özellikle karın içi yağların menopoza geçiş ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

  “Mevcut bilgiler, dünya genelinde, çok sayıda sosyo-kültürel dinamiklerin, cinsiyetler arasındaki kilo alma nedenlerini arttırmaktadır. Örneğin; kadınlar genelde daha sağlıklı gıda tükettiklerini belirtmelerine rağmen, şekerli yiyecekleri erkeklerden daha fazla tüketmektedirler” diyen Perçinci, obezitenin artık dünyada bir salgın olduğunu ve toplumun tüm yaş ve sosyal gruplarını ve özellikle de kadın cinsiyetini daha fazla etkilemekte olduğunu belirtti.  Perçinci sözlerine şöyle devam etti: Obezite, özellikle kadının yaşam süresini ve kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca, pek çok organik, sistemik, hormonal, metabolik, estetik, ruhsal ve toplumsal sorunları da beraberinde getirir.

“Kadın ve Beslenme” konusu üzerine bilgilendirmeler yapan Perçinci, açıklamalarının devamında şu önerilerde bulundu;

Hamilelik Döneminde Beslenme

-Yemeklerinde ve salatalarda kullandıkları zeytinyağını diğer yağlarla karıştırarak kullanmalıdır.

-Yiyeceklerinde tuz oranını azaltmalı ve özellikle iyotlu tuz kullanmalıdır.

-Hazır gıda ürünleri tüketmemelidir.

-Yiyeceklerinde haftada 2 gün kırmızı ete, 2 gün balık çeşitlerine ve diğer günlerde beyaz ete yer vermeleri gerekir.

-Sebze ve meyveler iyi yıkanarak ve mevsiminde taze olarak tüketilmelidir.

-Katkı maddesi içeren sucuk, sosis, salam gibi yiyecekler dikkatlice az miktarlarda tüketilmelidir.

Emziklilik Döneminde Beslenme

-Yeterli düzeyde anne sütü üretimi için yeterli miktarda sıvı almaya özen gösterilmelidir. Günde en az 8-12 bardak sıvı alınması gerekmektedir.

-Emziklilik döneminde suyun yanı sıra besin değeri yüksek süt ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler tercih edilebilir. Süt ve meyve suyu aynı zamanda diğer besin ögelerinin tüketimini de sağlayacağından, anne sütü verimliliğini de etkileyecektir.

-Soğan, sarımsak, brokoli, kabak, karnabahar, acı baharatlar veya kuru baklagiller, anne sütünün tadını değiştirebilir. Bu durum bazı bebeklerde huzursuzluk (gaz oluşturması, emmeyi reddetme gibi) yaratırken, bazıları hiç fark etmeyebilir.

-Anneler eski kilolarına dönmek için acele etmemelidir. Bu süreç diyetisyen kontrolünde gerçekleştirilmelidir.

-Doğumdan sonra bebek emzirilirken gebelik öncesi döneme göre daha fazla sıvı besin alınmalıdır.

-Salam, sosis, sucuk gibi katkı maddesi içeren besinlerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

Menepoz Döneminde Beslenme

Mutlaka diyet programına eklenmesi gereken besinleri şu şekilde sıralamak mümkündür ancak porsiyon kontrolünün kişinin fizyolojik ihtiyaçlarına göre tasarlanması önem taşımaktadır.

-Yumurta, kurubaklagiller, kırmızı et, balık çeşitleri, yoğurt, kefir gibi kaliteli protein kaynakları;

-tam tahıllı ekmek, kinoa, bulgur gibi karbonhidrat çeşitleri;

-Mevsim meyve ve sebzeleri tercih edilebilir.

-Östrojene benzeyen; kuru fasulye, bezelye,soğan, sarımsak, soya, brokoli, havuç, keten tohumu gibi fitoöstrojen olarak da adlandırılan besinler daha sık tüketilebilir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Üçüncü dünya savaşı çıkar mı?”
“Üçüncü dünya savaşı çıkar mı?”
LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli, Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki ilişkiyi araştırdı
LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli, Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki ilişkiyi araştırdı
‘The American Future College’ öğrencisi Özgül Türkiye’de rekora yüzdü
‘The American Future College’ öğrencisi Özgül Türkiye’de rekora yüzdü
GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”
GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları devam ediyor
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları devam ediyor
LAÜ Mimarlık atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
LAÜ Mimarlık atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı
Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı
Doç. Dr. Sinal “aile içerisinde ki şiddet ve geçimsizlik, geleceğin istismar ve şiddet zanlılarını yaratır”
Doç. Dr. Sinal “aile içerisinde ki şiddet ve geçimsizlik, geleceğin istismar ve şiddet zanlılarını yaratır”
Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar GAÜ akademik kadrosuna katılıyor
Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar GAÜ akademik kadrosuna katılıyor
“Radyolar insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir”
“Radyolar insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim