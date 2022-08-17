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LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:35
LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Akademisyenlerinden İç Mimarlık Bölüm Başkanı M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil ve Mimarlık Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Sunalp Gürçınar, II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi’nde LAÜ’yü temsil ettiler.

  Sanat ve Tasarım Araştırmaları” üst başlığı altında farklı disiplinlerden çalışmalara açık olan II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi (ART&DESIGN-2022) Kayseri Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ortaklığında, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Kongre kapsamında sanat ve tasarım alanındaki ve bu alanlarla ilişkilendirilmiş çok disiplinli çalışmalar uluslararası  platformda paylaşılıp tartışıldı. 

“Lefke Bölgesinde geleneksel konutların yoğun olarak konumlandığı Fadıl Nekipzade Sokak çalışma alanı olarak seçildi”

  LAÜ Akademisyenlerinin de katkı koyduğu kongrede, akademisyenler “Geleneksel Lefke Konutlarının Kültürel Miras Bağlamında Değerlendirilmesi: Fadıl Nekipzade Sokak Örneği, Lefke” üzerine sunum yaptılar. Sunum ile ilgili bilgi veren Akademisyenler, şu bilgileri paylaştılar; Konut, kullanıcıların, sosyal, fiziksel ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelişmiş olan mekândır. Konut mekânları, kullanıcıların sosyo-kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına bağlı olarak o dönemin karakterini yansıtmaktadır. Tarihi kent allananlarında bulunan, geleneksel konutlar sosyo-kültürel karakteri günümüze aktaran elemanlardır. Bu tip konutlar, zaman içinde kullanıcı talebleri, sosyo- ekonomik, kültürel, teknolojik, fiziksel, yasal ve yönetsel kararlara bağlı olarak değişime uğramaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan ve birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Lefke Bölgesi kentsel dokusu ve geleneksel konutları ile günümüze kadar kendini koruyabilen önemli yerleşimlerinden biridir. Lefke Bölgesi, Bizans, Lüzinyan, Venedik, Osmanlı, İngiliz ve Yunan kültürlerinin izlerini yansıtan ve günümüze kadar özgün kimliğini koruyabilen bir yerleşimdir. Buna bağlı olarak Lefke Bölgesinde geleneksel konutların yoğun olarak konumlandığı Fadıl Nekipzade Sokak çalışma alanı olarak seçilmiştir.  Çalışma, literatür taraması, fiziksel analizler ve değerlendirme olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Literatür taramasından elde edilen kavramsal çerçeveye dayanarak geleneksel konutların tipolojik analiz yapılmıştır. Elde edinilen bulgulara bağlı olarak da, sonuç bölümünde değerlendirme ve yorumlama yapılmıştır.

 Akademisyenler, Fadıl Nekipzade Sokak’ta konumlanan geleneksel konutların günümüz  ihtiyaçlarına uygun olarak değişimi ve kültürel mirasın devamlılığı noktasındaki sürdürülebilirliğini çalışma kapsamında değerlendirdiler.

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