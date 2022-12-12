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LAÜ Akademisyenleri “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde

12 Aralık 2022 Pazartesi 15:30
LAÜ Akademisyenleri “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli  ve Doç. Dr. Samet Biricik 2021 yılı en etkili bilim insanları listesinde almayı başardı.

   Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi ile dünyanın en prestijli yayınevlerinden Elsevier B.V. işbirliğiyle hazırlanan ‘’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’’ listesinin güncel versiyonu yayınlandı. Listelerdeki verilerin Scopus veri tabanındaki Atıf, H-İndeksi, HM-İndeksi ve Kompozit İndikatör skoru (c-score) gibi bilgilerin analizlerine dayandırıldığı bildirildi. 1996-2021 yılları arasında farklı alt disiplinlerde çalışmalar yürüten ve en az 5 makale yayını bulunan yaklaşık 7 milyon araştırmacının yaptığı bilimsel çalışmalar incelenerek gerçekleştirilen çalışma sonucunda,  % 2´lik dilime giren bilim insanları “World Top %2 Scientists” listesinde yer aldı.

  2021 yılı en etkili bilim insanları listesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli, Ekonomi ve Çevre Bilimleri alanında ilk 50 bine girmeyi başardı. Aynı zamanda Kırıkkaleli, Türkiye’de ilk 200’de yer aldı. LAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, Fiber Optik Teknolojisi ve Telekomünikasyon ağları alanında, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Samet Biricik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Enerji alanlarında % 2’lik dilime girerek dünyanın En Etkin Bilim İnsanları arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attılar.

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