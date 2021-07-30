LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Restoranlarda Sağlıklı Menüler” konusunda açıklamalarda bulundu

Türkeri, başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan genel sağlıklı bir öğünün bileşenlerini şöyle sıraladı;
• Tabak toplam 1000 kaloriden oluşmalıdır.
• Kalorinin % 15 ila %25'i, bir hayvan veya bitki bazlı kaynaktan olan proteinden oluşmalıdır.
• Kalorilerin % 45 ila % 65'i, tam tahıllar ve meyveler gibi doğal kaynaklardan elde edilen karbonhidratlardan gelmelidir.
• Kalorinin %20 ila %35'i yağdan alınmalıdır. Toplam yağın % 10'undan azı, tereyağı ve hayvansal yağlar gibi doymuş yağlardan, yağın daha fazlası ise zeytinyağı, yağlı balık veya kuruyemiş gibi doymamış kaynaklardan olmalıdır.
• Tabak 8 ila 12 gram lif içermelidir. Toplam öğün 1000 miligramdan fazla sodyum içermemelidir.
• Sağlıklı bir tabak yaklaşık 200 gram taze sebze içermelidir. Bunlar, menü planlaması yaparken yol gösterecek, sağlıklı beslenme kuralları dahilinde uygun porsiyon boyutlarını içeren genel önerilerdir.
Türkeri son olarak; besin değerlerini kaybetmeden pişirmek ve uygun teknikleri kullanmak adına şu bilgileri paylaştı;
• Uygun tekniklerle pişirilmiş yiyecekler lezzetli ve kıvamlı olmalı ve göze hitap eder nitelikte olmalıdır.
• Kullanılan her teknikle, en kaliteli malzemeler seçilerek ve uygun şekilde hazırlanarak yemeğin kalitesi artırılmalıdır.
• Yiyecekler pişirilirken içindeki nem ve su korunmalıdır.
• Soslar, besinsel değerlerinden ödün vermeden lezzeti artıracak şekilde seçilmelidir.
• Tüm yiyecekler, besin değerleri muhafaza edilerek pişirilmelidir.
• Yiyecekleri pişirme süresini gözeterek hazırlamak besin kaybını en aza indirmenin en iyi yollarından biridir.