banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"Halının altına itilen sorunlarla yüz yüzeyiz"
"Halının altına itilen sorunlarla yüz...
Atun, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan anlaşmaya değindi
Atun, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan...
“Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz"
“Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz"
Erhürman'dan protokol açıklamaları!
Erhürman'dan protokol açıklamaları!
"Bağımsızlıktan vazgeçmemiz mümkün değildir"
"Bağımsızlıktan vazgeçmemiz mümkün değildir"
banner405
Flaş Haber
Meclis’te gerginlik
Kapat

LAÜ Akademisyeni Kömleksiz’in ilk müze eğitim kitabı Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi

24 Mayıs 2022 Salı 17:10
LAÜ Akademisyeni Kömleksiz’in ilk müze eğitim kitabı Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi

banner341
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz tarafından “Etkinliklerle Müze Eğitimi Kitabı” hazırlandı.

Kömleksiz’in KKTC Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesinin  arkeoloji ve doğa bölümü nesnelerinden yola çıkarak hazırladığı “Etkinliklerle Müze Eğitimi Kitabı”, KKTC’de yer alan müzeler için hazırlanmış ilk müze eğitim kitabıdır.

“Günümüzde müzeler, müze ziyareti yapacak kişilerin (öğretmenler, öğrenciler, aileler, farklı yaş grupları, farklı engel grupları vb.) gereksinimlerini ön plana alarak müze gezilerini planlamalarına yardımcı olabilmekte ve bu ziyaretçilere eğitici ve eğlendirici etkinlikler sunabilmektedirler” diyen Kömleksiz, yayın ile ilgili şu bilgileri aktardı; Eğer müzede yapılacak etkinlikler öğretmen ve öğrencilere yönelik planlanıyorsa, bu plan genellikle, okul-müze iş birliği içinde ve öğretim programlarına uygun olarak yapılmaktadır. Böylelikle müzeler, öğretmen ve öğrencilerin gözünde yılda bir ya da en fazla iki kez hızlı bir şekilde gezilen ve hiçbir şey yapılmadan geri gelinen sıkıcı mekânlar olarak görülmekten kurtarılabilir. Müze deneyimini etkileşimli olarak yaşayamayan çocuklar, müzeleri ürkütücü, soğuk ve sıkıcı mekânlar olarak algılayabilmektedir. Müze gezilerinin anlamlı bir hal alması, geziye katılan kişilerin müzede zaman geçirmekten hoşlanması ile başlamaktadır. Müzeler okullara, ailelere, çevre halkına eğitim programları ve etkinlikler düzenleyerek müzeye gitme alışkanlığına katkıda bulunabilmektedirler. Müzelerin eğitimsel öneminin dünyada her geçen gün daha da arttığı bir gerçektir. Bu nedenle günümüzde müze eğitimi, erken yaşlarda başlatılmalı ve ders ayırımı gözetmeksizin farklı derslerin uygun konularında ve çoğu zaman eş zamanlı olarak verilmelidir.

Kömleksiz açıklamalarına şöyle devam etti; Müzelerin koleksiyonlarıyla örtüşen birçok ders, müze eğitimi kapsamında işlenebilmektedir. Öğretmenler, yıllık planlarını ve ders programlarını hazırlarken sınıf ortamında yapacakları birçok dersi müzelerde uygulamalı olarak gerçekleştirebilmekte ve müzeleri okul dışı öğrenme ortamları olarak kullanabilmektedirler. Bu kitapta yer alan etkinlik örnekleri; KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim programı 1-5’inci sınıf öğrenme çıktılarına göre; müze öncesi etkinlikler, müzede yapılacak etkinlikler ve müze sonrası yapılacak etkinlikler olarak sekiz ders (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Fen ve Teknoloji) için geliştirilmiş, birbirinden bağımsız etkinlikler olarak hazırlanmıştır. Müze eğitimi alan uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda öğrenci ve öğretmen hedef ve beklentileri belirlenmiş ve müze eğitim etkinliklerine son şekli verilmiştir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ESENYEL; “KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN ORTAK KADERİ”
GAÜ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ESENYEL; “KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN ORTAK KADERİ”
GAÜ, Moderna ve Johnson and Johnson yetkililerini bünyesinde ağırlayacak
GAÜ, Moderna ve Johnson and Johnson yetkililerini bünyesinde ağırlayacak
LAÜ’de “Hemşireler Haftası Öğrenci Etkinliği” yapıldı
LAÜ’de “Hemşireler Haftası Öğrenci Etkinliği” yapıldı
LAÜ’de “Küresel Sağlık ve Hemşireler: Mezunlarımızın Covid-19 Pandemi Deneyimleri” konulu panel yapıldı
LAÜ’de “Küresel Sağlık ve Hemşireler: Mezunlarımızın Covid-19 Pandemi Deneyimleri” konulu panel yapıldı
GAÜ Bahar Festivalini Yüksek Sadakat ile taçlandırıyor
GAÜ Bahar Festivalini Yüksek Sadakat ile taçlandırıyor
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
GAÜ yeni başarılara imza atmaya devam ediyor
GAÜ yeni başarılara imza atmaya devam ediyor
LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlendi
LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlendi
GAÜ’de Bahar Festivalinin ilk günü çeşitli etikinliklerle başladı
GAÜ’de Bahar Festivalinin ilk günü çeşitli etikinliklerle başladı
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Esenyel “KKTC’de turizmde destinasyon imajı yükseltilerek, genel turizm kalitesinin gelişimine katkıda bulunulmalı”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Esenyel “KKTC’de turizmde destinasyon imajı yükseltilerek, genel turizm kalitesinin gelişimine katkıda bulunulmalı”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim