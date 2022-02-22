banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda feci kaza!
Feci trafik kazası
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar...
Kanunsuz avlanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Kanunsuz avlanan kişi hakkında yasal...
16 yaşındaki kayıp kız bulundu
16 yaşındaki kayıp kız bulundu
banner404

LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli, Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki ilişkiyi araştırdı

22 Şubat 2022 Salı 19:27
LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli, Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki ilişkiyi araştırdı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli, Prof. Dr. Vedat Yorucu ile birlikte hazırladıkları Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki ilişkinin tartışıldığı - Nexus between Economic Stability and Political Stability in China and Japan - başlıklı çalışmaları ‘The Economic Research Guardian’ dergisinde yayınlandı. Araştırmada, iki Asya ekonomisi için ekonomik istikrar ve siyasi istikrar arasındaki nedenselliklerin yönünü araştırmak için iki ayrı nedensellik yaklaşımı kullanıldı.

   Kırıkkaleli çalışma ile ilgili bilgi vererek,  şunları kaydetti; Asya-Pasifik bölgesi, son on yıldaki dinamik ekonomik büyümesi nedeniyle dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Bu hızlı ekonomik büyüme belirsizlikleri tetikledi ve sonunda bölgede önemli bir siyasi huzursuzluğa yol açan potansiyel bir krize yol açtı. Çin-Japon ikili ilişkileri, ev sahibi ülkelerde önemli iç değişikliklerle karşılanan bazı karmaşık sorunlara neden oldu. Bu değişiklikler Çin üzerinde Japonya'ya kıyasla nispeten daha dramatik bir etkiye sahipti. Hacmini göz önünde bulundurarak küresel ticaret açısından büyüme, yatırım ve dış yardım seviyesi, Çin bölgedeki rolünü genişletti ve uluslararası ticarette oyun değiştirici faktör haline geldi. Nominal GSYIH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) açısından, Çin ve Japonya ekonomileri sırasıyla Asya'nın birinci ve ikinci büyük ekonomileridir. Çin ve Japonya'nın genel ekonomik risk seviyesi 1998 ve 2018 yılları arasında düşükken, Japonya'nın siyasi istikrarının performansı Çin'e göre daha iyiydi.

   İstikrarsız bir ekonomik ortamın genellikle ekonomik büyümeye zararlı olarak kabul edildiği açıktır. Ayrıca, bu tür bir istikrarsızlığın siyasi meseleler tarafından tetiklenmesi de muhtemeldir. Beklenmedik rejim değişikliği ve siyasi çalkantılar ekonomik büyümeyi yavaşlatması  beklenmektedir. Yüksek ekonomik refaha ulaşabilmek, ekonomik performansta iyileşme ve bir ulusun girişimcilerinin teşvik edilmesi ancak ülkenin siyasi istikrara kavuşması ile mümkündür. Kalıcı ve uzun vadeli yatırım kararları siyasi istikrarı öngörme üzerine kuruludur. Böyle bir siyasi istikrar sağlanamazsa, bu tür bir istikrarsızlığın ekonomik büyümeye olumsuz zarar vereceği yaygın olarak kabul edilmektedir.

  LAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli ve Prof. Dr. Vedat Yorucu’nun yaptığı çalışma göstermiştir ki, Çin ve Japonya’da ekonomik ve politik istikrar arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle, her iki ülkedeki siyasi ortamdaki kırılganlığı en aza indirmek için, hükümetin ekonomik istikrarı sağlamış olması gerekmektedir. Ayrıca ekonomik riski en aza indirilmesi için siyasi dalgalanmaların kontrol etmesi gerekmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘The American Future College’ öğrencisi Özgül Türkiye’de rekora yüzdü
‘The American Future College’ öğrencisi Özgül Türkiye’de rekora yüzdü
GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”
GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları devam ediyor
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları devam ediyor
LAÜ Mimarlık atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
LAÜ Mimarlık atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı
Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı
Doç. Dr. Sinal “aile içerisinde ki şiddet ve geçimsizlik, geleceğin istismar ve şiddet zanlılarını yaratır”
Doç. Dr. Sinal “aile içerisinde ki şiddet ve geçimsizlik, geleceğin istismar ve şiddet zanlılarını yaratır”
Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar GAÜ akademik kadrosuna katılıyor
Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar GAÜ akademik kadrosuna katılıyor
“Radyolar insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir”
“Radyolar insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir”
GAÜ Öğr. Görevlisi Atik ‘Geleceğe Mektuplar’ projesinden bahsetti
GAÜ Öğr. Görevlisi Atik ‘Geleceğe Mektuplar’ projesinden bahsetti
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Ünyayar açıkladı: Bağırsak mikrobiyomunun Covid-19 şiddetini dikte etmede rolü var mı?
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Ünyayar açıkladı: Bağırsak mikrobiyomunun Covid-19 şiddetini dikte etmede rolü var mı?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim