banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376

LAÜ akademisyeni Karakartal, Roma, Ankara ve Kıbrıs bağlantılı Zoom toplantsına katıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı ve Türk Dili-Edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, uzmanlık alanlarından biri olan İtalya-Osmanlı ilişkileri konusunda uluslararası Roma, Ankara ve Kıbrıs bağlantılı zoom toplantısında Lefke Avrupa Üniversitesini temsil etti.

02 Temmuz 2021 Cuma 16:20
LAÜ akademisyeni Karakartal, Roma, Ankara ve Kıbrıs bağlantılı Zoom toplantsına katıldı

banner341
Karakartal’ın bildirisi ,diğer bildirilerle birlikte adı geçen İtalyan kurumlarınca kitaplaştırılacak

  Ankara İtalyan Elçiliği, İtalya Messina Üniversitesi, Casa Italia ve Levanten Foundation işbirliğindeki toplantıya, İtalya ve Türkiye’den sınırlı sayıda akademisyen davet edildi. KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi adıyla toplantıya katılan ve tarihi süreç içinde İtalyanca-Türkçe sözlük ve gramer kitaplarını anlatan Karakartal’ın bildirisi ,diğer bildirilerle birlikte adı geçen İtalyan kurumlarınca kitaplaştırılacak.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ ailesi, kalp kırizi sonucu vefat eden Volkan Güngör için, anma ve veda töreni düzenledi
GAÜ ailesi, kalp kırizi sonucu vefat eden Volkan Güngör için, anma ve veda töreni düzenledi
UKÜ’de tarım ürünleri hasat sonrası uygulamaları irdelendi
UKÜ’de tarım ürünleri hasat sonrası uygulamaları irdelendi
GAÜ Denizcilik’ten, 1 Temmuz Kabotaj Ve Denizcilik Bayramı mesajı
GAÜ Denizcilik’ten, 1 Temmuz Kabotaj Ve Denizcilik Bayramı mesajı
Doğu Akdeniz Doğa Koleji Lisesi’nden 10. mezuniyet gururu
Doğu Akdeniz Doğa Koleji Lisesi’nden 10. mezuniyet gururu
LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi
LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi
GAÜ “2021 Tiyatro Günleri” 1 Temmuz’da başlıyor
GAÜ “2021 Tiyatro Günleri” 1 Temmuz’da başlıyor
Doğu Akdeniz Doğa Koleji Mezuniyet Töreni gerçekleşti
Doğu Akdeniz Doğa Koleji Mezuniyet Töreni gerçekleşti
GAÜ ve KAÜ‘nün katkıları ile Lefkoşa, heykel parkına kavuşuyor
GAÜ ve KAÜ‘nün katkıları ile Lefkoşa, heykel parkına kavuşuyor
LAÜ’de İletişim bilimleri fakültesi tarafından “3. Dilek ve öneri kutusu”çalıştayı düzenlendi
LAÜ’de İletişim bilimleri fakültesi tarafından “3. Dilek ve öneri kutusu”çalıştayı düzenlendi
Prof. Dr. Külahoğlu, tatilde çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini açıkladı
Prof. Dr. Külahoğlu, tatilde çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini açıkladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim