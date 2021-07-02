LAÜ akademisyeni Karakartal, Roma, Ankara ve Kıbrıs bağlantılı Zoom toplantsına katıldı

Ankara İtalyan Elçiliği, İtalya Messina Üniversitesi, Casa Italia ve Levanten Foundation işbirliğindeki toplantıya, İtalya ve Türkiye’den sınırlı sayıda akademisyen davet edildi. KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi adıyla toplantıya katılan ve tarihi süreç içinde İtalyanca-Türkçe sözlük ve gramer kitaplarını anlatan Karakartal’ın bildirisi ,diğer bildirilerle birlikte adı geçen İtalyan kurumlarınca kitaplaştırılacak.
02 Temmuz 2021 Cuma 16:20
Karakartal’ın bildirisi ,diğer bildirilerle birlikte adı geçen İtalyan kurumlarınca kitaplaştırılacak