LAÜ akademisyeni Karakartal, Roma, Ankara ve Kıbrıs bağlantılı Zoom toplantsına katıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı ve Türk Dili-Edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, uzmanlık alanlarından biri olan İtalya-Osmanlı ilişkileri konusunda uluslararası Roma, Ankara ve Kıbrıs bağlantılı zoom toplantısında Lefke Avrupa Üniversitesini temsil etti.