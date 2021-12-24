banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kamu-İş eylem başlatıyor
Kamu-İş eylem başlatıyor
Pilli uyardı
Pilli uyardı
94 kişi, DP’ye katıldı
DP'ye yeni katılımlar
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
banner405

LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu’ndan “Yas - Uzun Bir Veda” Kitabı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun, Doğan Kitap’tan bugünlerde 3. baskısı yapılmak üzere olan Yas Uzun Bir Veda kitabı çıktı.

24 Aralık 2021 Cuma 21:14
LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu’ndan “Yas - Uzun Bir Veda” Kitabı

banner341
Hablemitoğlu kitabı yazmaktaki amacını şöyle açıkladı; “yıllar içinde kaybettiğim sevdiklerime ve yaşamımı şekillendiren tüm kayıplarıma bir saygı duruşu olsun istedim. Ayrıca özellikle pandemi sürecinde yakınlarını kaybeden ve yas tutan çok sayıda insana naçizane rehberlik etmek için kişisel deneyimimin yanısıra yas danışmanlığım sırasında edindiğim pratik bilgiyle literatür arasındaki boşluğu kapatmaya, araştırma sonuçları ile yaşamdaki benzerlikleri ortaya koymaya çalıştım…” Kitabın çok temel bir hedefi var; kayıp yaşayan insanların yaşadıkları süreci anlamalarına yardımcı olmak. Bu noktada kitap iki soruya yanıt arıyor; (1) sevdiklerimizi/yakınlarımızı kaybettiğimizde ne yapıyoruz? (2) yaşamımıza nasıl devam ediyoruz?

   Hablemitoğlu kitabının içeriğini anlatırken şunları da ekledi, “…birini kaybettiğimizde başka türlü bir sevmeyi, bilmediğimiz bir sevmenin dilini öğrenmeye çalıştığımız bir süreç yaşıyoruz. Adına da “yas tutmak” diyoruz. Sevdiğimiz birini kaybetmenin nasıl bir şey olacağını hayal edebilsek de, bu gerçekten olduğunda aslında hayal edilemez olduğunu anlıyoruz. Ve, hayal ettiğimiz ile asla hayal bile edemediğimiz arasındaki o boşlukta, sevdiklerimizin yokluğu ve o yokluğu sevme çabamız; yani yasımız var.”

Kitaba erişim için künyesi:

*Hablemitoğlu, Ş., (2021). Yas Uzun Bir Veda. ( 2. Basım). Doğan Kitap, 200 sayfa, İstanbul.

banner360
Son Güncelleme: 25.12.2021 00:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” Şehitler Haftası dolayısıyla LAÜ’de
Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” Şehitler Haftası dolayısıyla LAÜ’de
GAÜ 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anma programı düzenliyor
GAÜ 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anma programı düzenliyor
LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi
LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Girne Amerikan Koleji ‘21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anma töreni düzenledi
Girne Amerikan Koleji ‘21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anma töreni düzenledi
GAÜ Akademisyenleri Prof. Dr. Sarı ve Prof. Dr. Akkaya’dan katma değeri yüksek teknoloji değerlendirmesi
GAÜ Akademisyenleri Prof. Dr. Sarı ve Prof. Dr. Akkaya’dan katma değeri yüksek teknoloji değerlendirmesi
KTMD Girne Şube Eski Başkanı Fahrioğlu’ndan ‘21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırıları’nın yıl dönümünde GAÜ’de konferans
KTMD Girne Şube Eski Başkanı Fahrioğlu’ndan ‘21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırıları’nın yıl dönümünde GAÜ’de konferans
GAÜ Christmas kutlamalarında öğrenciler doyasıya eğlendi
GAÜ Christmas kutlamalarında öğrenciler doyasıya eğlendi
GAÜ’den anlamlı bağış kampanyaları gelmeye devam ediyor
GAÜ’den anlamlı bağış kampanyaları gelmeye devam ediyor
LAÜ öğrencileri Hayvan Hakları Farkındalığı etkinliği düzenlendi
LAÜ öğrencileri Hayvan Hakları Farkındalığı etkinliği düzenlendi
LAÜ Akademisyeni Derviş Kırıkkaleli Kurumsal Kalite ve Banka Finansmanının Teknolojik İnovasyon üzerindeki etkisini araştırdı
LAÜ Akademisyeni Derviş Kırıkkaleli Kurumsal Kalite ve Banka Finansmanının Teknolojik İnovasyon üzerindeki etkisini araştırdı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim