LAÜ Akademisyeni Derviş Kırıkkaleli ve LAÜ Doktora Öğrencisi İbrahim Darbaz küresel enerji fiyatı ve küresel gıda fiyatı arasındaki ilişkiyi araştırdı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli ve LAÜ Doktora Öğrencisi İbrahim Darbaz ile birlikte hazırladıkları küresel enerji fiyatı ve küresel gıda fiyatı arasındaki ilişkinin tartışıldığı - The Causal Linkage between Energy Price and Food Price- başlıklı çalışmalarını alanın en iyi dergilerinden olan MDPI yayın evinin Energies dergisinde yayınlandı.