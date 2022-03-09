banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
Bakanlar Kurulu sona erdi
Bakanlar Kurulu sona erdi
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
Ülkede günde 3 kadın şiddet ihbarında bulunuyor
Ülkede günde 3 kadın şiddet...
banner404

LAÜ Akademisyeni Demirdamar’a ödül

09 Mart 2022 Çarşamba 08:22
LAÜ Akademisyeni Demirdamar’a ödül

banner341
    Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar Farmakoloji alanında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı ödüle layık görüldü.

    40 yılı aşkın hizmet verdiği Farmakoloji alanında çok değerli katkıları bulunan Demirdamar, 03-05 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Türk Farmakoloji Derneği’nin düzenlediği 31. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu’na (FEKBES) katılarak ödülünü teslim aldı.

Demirdamar’ın 40 yılı aşkın Farmakoloji alanına değerli katkıları bulunuyor

  Sempozyumda düzenlenen Farmakolojide 40. Yıl Plaket Töreni’nde, “Farmakolojide 40. Yıl” plaketi takdim edilen Demirdamar, ayrıca sempozyumda Erkan Maytalman’ın sunduğu ‘Metomizolün hematopoietik pregenitör hücreler üzerine etkileri: in vitro hematopoez stimülasyonunun baskılanması’ konulu tezinin tartışıldığı oturuma başkanlık etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Külahoğlu “çocuklarınız sizin olduğunuz gibi olacak; bu yüzden onların olmasını istediğiniz şey olun”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Külahoğlu “çocuklarınız sizin olduğunuz gibi olacak; bu yüzden onların olmasını istediğiniz şey olun”
Serhat Akpınar’dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı; “Kadın temsiliyetimizi ülke genelinde en üst düzeye çıkarmalıyız”
Serhat Akpınar’dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı; “Kadın temsiliyetimizi ülke genelinde en üst düzeye çıkarmalıyız”
LAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Saniye Albaş’dan Dünya Kadınlar Günü açıklaması
LAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Saniye Albaş’dan Dünya Kadınlar Günü açıklaması
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar; “sağlıklı yaşamın en önemli sırrı hayata pozitif bakmaktır”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar; “sağlıklı yaşamın en önemli sırrı hayata pozitif bakmaktır”
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder; “dünya, Ukrayna savaşının başlamasıyla, savaşın soğuğu bile yaşanmadan sıcağı ile karşı karşıya kaldı”
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder; “dünya, Ukrayna savaşının başlamasıyla, savaşın soğuğu bile yaşanmadan sıcağı ile karşı karşıya kaldı”
Deprem Haftası dolayısıyla LAÜ Akademisyeni Aslay bilgilendirmeler yaptı
Deprem Haftası dolayısıyla LAÜ Akademisyeni Aslay bilgilendirmeler yaptı
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar, Rusya-Ukrayna gündemi hakkında konuştu; “uzun vadede ekonomik etkileri olacak”
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar, Rusya-Ukrayna gündemi hakkında konuştu; “uzun vadede ekonomik etkileri olacak”
GAÜ Öğr. Üyesi Güllüelli ‘Dünya Kulak ve İşitme Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı
GAÜ Öğr. Üyesi Güllüelli ‘Dünya Kulak ve İşitme Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı
Elsevier’dan Prof. Dr. Haşim Altan’a Mükemmellik Ödülü
Elsevier’dan Prof. Dr. Haşim Altan’a Mükemmellik Ödülü
LAÜ öğrencilerinden “Bizi Farket” projesi
LAÜ öğrencilerinden “Bizi Farket” projesi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim