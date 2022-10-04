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LAÜ Akademisyeni Çağanağa Dünya Çocuk Günü’nde açıklama yaptı

04 Ekim 2022 Salı 21:03
LAÜ Akademisyeni Çağanağa Dünya Çocuk Günü’nde açıklama yaptı

Çağanağa: Çocukların iyi yetiştirilmesi toplumun geleceği açısından çok önemlidir

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa “Dünya Çocuk Günü” dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

   “Çocuklar bu dünyanın en masum ve duyarlı varlıklarıdır. Bitip tükenmek bilmeyen enerjileri ve dünyayı keşfetme merakları aslında biz yetişkinler için de birer ilham kaynağıdır. Çocukların iyi yetiştirilmesi toplumun geleceği açısından çok önemlidir. Sağlıklı bireyler, sağlıklı nesiller oluşturur” diyen Çağanağa, Dünya Çocuk Günü’nün, farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan bir gün olduğunu ifade etti. Çağanağa, “Çocukların iyi yetiştirilmesi ulusların ortak sorunudur. Uluslararası çocuk günü fikri olarak 1925 yılında Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir” diyerek, Dünya Çocuk Günü’nün çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçladığını belirtti.

  Yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konulara odaklanan bildirgenin farkındalık yaratmak adına önemli bir adım olduğunu dile getiren Çağanağa, çocuklar ne kadar refah içinde büyürlerse, toplumlarında o denli sağlıklı bir yaşam süreceğini dile  getirdi.

   Çağanağa son olarak, “Bir toplumda çocuklar örselenmekte, ihmal ve istismar edilmekte, hakları hiçe sayılmakta ise o toplumun kültürü geri kalmış bir kültürdür. Oysa çocuklara değer veren, sağlıklı büyüme ve gelişme olanakları sağlayan toplumlar da her zaman gelişmeye ve ilerlemeye açıktır” diyerek, ayrıca “Dünya Çocuk Günü”’nde sağlıkla ve sevgiyle büyütülecek çocukların daha güvenli yarınların yaratılmasında mihenk taşı olacağını vurguladı.

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