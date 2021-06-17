LAÜ Akademisyeni Ataman, üstün zekâlı çocuklara uygun eğitimlerin verilmesinin önemine dikkat çekti

Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştayın Bilim Kurulu Başkanlığını Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman yaptı.

Çalıştay açılış toplantısında açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Özel gereksinimi olan çocuklar grubu içinde en fazla ihmal edilenlerin üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar olduğunu belirterek, tarihi süreçte Türk toplumunun bu konuda önderlik yaptığını 600 yıldan fazla hükümran olan Osmanlı imparatorluğunda ENDERUN mektebi ile seçerek almış olduğu gayri müslim tebanın çocuklarını devlet yönetimi için 7 yıl süren bir eğitim süreci ile saray iç okulunda yetiştirdiğini ve batılı kaynakların bu kurumu üstün zekalılar için ilk kurum olarak kabul ettiklerini belirtti. “1948’de İdil Biret ve Suna Kan için özel yasa çıkartarak müzik yeteneği olan bu iki harika çocuğun yetiştirilmesini devlet güvencesine almıştır” diyen Ataman, daha sonra çeşitli nedenlerle 1960’lı yıllardan sonra konunun “elit” sınıfı oluşturmamak için önemini kaybettiğini, şimdi sadece Bilim Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) destek eğitim verildiğini açıkladı. Ataman “Ayrıca ülkelerin en değerli varlıklarının artık yaratıcı, üreten, buluş yapan insanları yetenekleri doğrultusunda en üst düzey yetiştirmek olduğunu, çağı yakalamak istiyorsak bu çocuklara uygun eğitimleri vermemiz gerektiğini, yoksa yeteneklerinin körelmesi, beyin göçü haline gelmeler olacaktır” şeklinde bilgiler aktardı.

Üstün yetenekli çocuklar konusunda bilgiler aktaran Ataman, ailelerin çocuk gelişimi hakkında genel bilgiye sahip olduklarında, üstün yeteneğe sahip olan çocukların yeteneklerini doğru olarak tespit ettiklerini söyledi. Toplumda genellikle bazı ailelerin üstün yetenekli çocuklara sahip olmak istediğini, sahip olanların bazılarının ise, birçok konuda kaygılarının olduğunu dile getirdi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Milli Eğitim Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da konunun önemini vurgulayıp gerekli desteği vereceklerini açıkladıklarını ifade eden Ataman, 15-16 Haziran’da yapılan çalıştayda, konunun vizyon, misyon ve eylem planlarının dört komitede hazırlanarak ilgililere iletilmesinin sağlandığını sözlerine ekledi.