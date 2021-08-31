LAÜ, 5 yıldır üst üste K.K.T.C’de en fazla öğrenci alan 2. Üniversite

2021 ÖSYM Yerleştirme Sonuçlarına göre 1512 öğrencinin yerleştiği LAÜ, istikrarlı bir şekilde 5 yıl üst üste K.K.T.C’de en fazla öğrenci yerleşen 2. üniversite olma başarısına imza attı.

Yükselen: 5 yıl üst üste en fazla öğrenci yerleşen 2. üniversite olmak gurur verici

2021 yılı yerleştirme sonuçlarına göre LAÜ’yü tercih eden öğrenci sayısının 1512 olduğunu belirten Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, “tam 5 yıl üst üste K.K.T.C’de en fazla öğrenci yerleşen 2. üniversite olmak gurur verici. Başarının sürekli olması ve gelişimin sürdürülebilir olması önemlidir. Bu istikrarlı başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde, LAÜ’ye yerleşenlerin payının da istikrarlı bir şekilde artış gösterdiğinin ortaya çıktığını ifade eden Yükselen, sözlerine şöyle devam etti: “ Ülkemizdeki üniversite sayısının son yıllarda artmış olmasına karşın, LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin payının istikrarlı olarak artması Üniversitemizin elde ettiği en büyük başarılardan biridir. 2021 yerleştirme sonuçlarına göre K.K.T.C’ye yerleşen her 5 öğrenciden biri Lefke’ye gelecektir. Bu sonuç hem bölgemiz hem de bizler için mutluluk verici” dedi.

Yükselen: Küresel salgının olumsuzluklarına rağmen elde edilen başarı önemli

Yükselen, LAÜ’nün 2021 ÖSYM Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, içinde bulunduğumuz küresel salgın koşullarının yarattığı olumsuzluklar da düşünüldüğünde, LAÜ’nün elde ettiği başarının önemli olduğuna dikkat çekti. “Kontenjan doluluk oranları incelendiğinde ise LAÜ, %65.23 kontenjan doluluk oranı ile en yüksek doluluk oranına ulaşmayı başarmıştır” diyen Yükselen, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin gelişmiş altyapısı ve nitelikli akademik kadrosu yanında uygulanan etkili tanıtım stratejileri ile fiyat ve burs politikalarının bu başarılı sonucu doğurduğunu vurguladı. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yükselişinin sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Yükselen, doğru stratejilerle yakalanan başarının istikrarlı bir şekilde devam edeceğine olan inancını belirtti.

Sözlerinin sonunda, LAÜ’nün gelişiminin Lefke ve bölgesi için çok önemli olduğunu ifade eden Yükselen içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında ortaya çıkan bu sonucun ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçen bölge halkı için de mutluluk verici bir gelişme olduğunu düşündüğünü ifade etti.