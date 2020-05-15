Laboratuvar ortamında tam donanımlı eğitim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, İşletme Mühendisliği Programı 2020-2021 Güz dönemi itibarı ile öğrenci kabulüne başlıyor.

UKÜ Endüstri Mühendisliği Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tansu Tunçbilek, İşletme Mühendisliği’nin Endüstri Mühendisliği ile birlikte anılan bir bölüm olduğunu kaydederek, “İşletme Mühendisliği’nin kökeni Endüstri Mühendisliği’nden de öncesine dayanmaktadır. İşletme Mühendisliği’nin yönetim ve üretimi birleştiren, ortak paydada verimliliği artırmaya dayalı bir temeli vardır” ifadesini kullandı.

İşletme mühendislerinin işletmelerde bilişim, insan kaynakları, pazarlama, satış, servis, tedarik, operasyon, sevkiyat gibi departmanlardaki sistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesinden ve yeni işletme sistemlerinin tasarımı ile mevcut sisteme entegre edilmesinden sorumlu kişiler olduklarını söyleyen Tunçbilek, UKÜ İşletme Mühendisliği programı olarak amaçlarının endüstrinin teknik mühendislik eğitimini esas alarak analitik düşünme yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmek olduğunu açıkladı.

İşletme Mühendisliğinin sorumlulukları

Yrd. Doç. Dr. Tunçbilek, işletme mühendislerinin temel olarak yönetici kadrolar ile teknik kadroların koordinasyonunu sağlamaktan sorumlu kişiler olduğunu kaydetti. Tunçbilek, İşletme Mühendislerinin, işletmenin hedef ve stratejileri doğrultusunda süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamadığını vurgularken, işletmedeki gerekli sistemlerin tasarımını yapmak, üretim planı hazırlamak ve kalite kontrol süreçlerine destek sunmak görevlerini de üstlendiklerinin altını çizdi. Tunçbilek, arızaları belirlemek ve müdahale etmek, işletme süreçlerinde veri toplamak ve analizini yapmak, mali disiplini sağlamak için tedbir almak, pazarlama faaliyetlerine destek sağlamak görevlerinin de yine İşletme Mühendislerinin görevleri arasında olduğunu aktardı. Tunçbilek, “UKÜ olarak eğitim müfredatımızı mezunlarımızın tüm bu yeteneklere sahip olması için düzenledik.” dedi.

“Öğrencileri en iyi şekilde hazırlayacağız”

İşletme Mühendisliği öğrencilerinin en gelişmiş teknolojiler ile donatılmış laboratuvarlarda eğitim alacaklarına dikkat çeken Tunçbilek, “İş Etüdü ve Ergonomi laboratuvarımız, Benzetim ve Optimizasyon laboratuvarımız ile Bilgisayarla Bütünleşik İmalat laboratuvarımız tam donanımlı olup, öğrencilerimizin uygulamalarına hazır bulunmaktadır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Tunçbilek, donanımlı eğitim kadroları, güncel müfredat ve laboratuvarları ile öğrencilerini en iyi şekilde mesleğe hazırlayacaklarına olan inançlarının tam olduğunu da ifade etti.