KÜB’ün, “KKTC Yükseköğrenim Sektörü Sorunları Ve Çözüm Önerileri” toplantısı bakan Amcaoğlu ve YÖDAK Başkanı Avcı’nın katılımı ile gerçekleşti

Söz konusu toplantıda, öğrencilerin ada ulaşımlarıyla ilgili Akademik Yıl öncesinde gerekli planlamalar, uçak ulaşımının sağlanması, öğrencilerin Karantina, PCR ve Olası Aşı Uygulamalarının nasıl gerçekleşeceği, eğitim uygulamalarının nasıl olacağı, üniversitelerdeki akademik ve yönetsel personelin aşı durumları hakkında konular görüşüldü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakan Olgun Amcaoğlu yaptığı konuşmasında, 2021-2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde Akademik Takvim, Eğitim Programı ve Bulaş Protokolü’nün yer aldığını söyledi. Sağlığın gözetilmesi kaydıyla okulların yüz yüze eğitime geçmesinin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, eğitim programında 2021-2022 eğitim döneminde ne yapılacağının net olduğunun altını çizdi. Akademik takvimin de belirlendiğini ifade eden Amcaoğlu, Bulaş Protokolü ile eğitimin yüz yüze sürdürülebilir olması için ne yapılacağının net şekilde ortaya çıkarıldığını söyledi.

Amcaoğlu konuşmasının devamında ise şunları söyledi;

“21 Haziran 2021’de Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar öncesinde 21 üniversitenin rektörü ve YÖDAK başkanı ve sayın başbakanımızın katıldığı toplantıda bir istişare de bulunulmuştu. Yükseköğrenim Kurulu ile de bu konular konuşulduktan sonra 2020-2021 Güz Döneminin nasıl şekilleneceği kararlaştırılmıştı. Bugün bir kez daha onları gözden geçirme şansı elde ettik. Üniversiteler Birliği ve sayın YÖDAK başkanımızla beraber olma fırsatı bulduk. Amaç yüksek eğitimin yeniden ayağa kalkması, yüz yüze eğitimin kaliteli bir şekilde başlatılabilmesi, sürdürülebilir halde devam etmesidir. Çünkü bütün uzmanlarında a dediği gibi asla online eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutamıyor. Biz de yine bugün hükümetimizin almış olduğu kararların devamında alınan kararların doğru olduğunu değerlendirdik. Gelinen noktada bütün üniversitelerimiz eğitimin yüz yüze olmasından yanadır. Bütün ülkede okuyacak olan 85 bine yakın çocuğumuzun 142 ülkeden gelip burada eğitim alanlarla birlikte sağlıklı bir eğitimin devamlılığından başka bir şey değildi. 40 bin Astra Zeneca aşısı, 142 üçüncü ülkeden gelen öğrencilerimiz için ayrılmış durumdadır 150 bin Türkiye’den gelen Sinovac aşısı ile de eksik tatbiki olan Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerimiz için hazırdır. Özetle söylemek gerekirse hem öğrencilerimizin hem de akademisyenlerimiz herhangi bir aşı dozu tatbiki sıkıntısı söz konusu değildir. Ayrıca belirtmek istediğim bir durum daha vardır. 83 bine yakın öğrencimizin bundan sonra uluslararası anlamda tanınmış “Ada Dostu” projesi kapsamında kullanabileceği bir kredi kartı olacaktır. Bu ülkede yaşayan öğrencilerimizin imtiyazı yurt parasını ödeyinceye kadar, alışveriş merkezlerinde avantajlarına denk gelecek şekilde bu kart bu kar KOOP ile yapacağımız lansman ile sizlere tanıtılacaktır. İçindeki imtiyazı ve avantajı tanıtacak nitelikte olacaktır” dedi.

Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin adaya transferi konusunda, uçuş talebi olduğu takdirde bu talebin de karşılanacağını sözlerine ekledi.”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, “İnşallah önümüzdeki süreçte bütün 21 üniversitenin aktif olacağı bir toplantıda düzenlenmesini düşünüyoruz. Bugün üniversitelerimizin yöneticileri Eylül ayı ile ilgili düşüncelerini ve olabilecek sorunları paylaştılar. Bizler çözüm önerilerimizi paylaştık onlarla. Eylül 2021 de inşallah yüz yüze eğitim olacaktır. Bizler hükümet olarak da YÖDAK olarak da üzerimize düşen görevi yapacağız. Gelecek olan öğrencilerimiz sağlık ve huzur içinde, akademisyen arkadaşlarımız rahat şekilde görevlerini yapabilsinler. Biz YÖDAK olarak yüz yüze eğitim olacaktır derken nasıl olmalıdır ve nasıl sağlıklı bir ortamda gerçekleşmelidir onu da ortaya koyuyoruz. İnanın ki bu küçücük ülkede dünya çapında üniversitelerimiz vardır ve onara güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Selman Arslanbaş ise, “Bugün yeni dönem yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin planlanması ile ilgili en geniş katılımlı toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 16 üniversitemizin üst düzey rektör ve mütevelli heyet başkanları düzeyinde temsilcileri sayın Milli Eğitim Bakanı ve YÖDAK Başkanı katıldı. Çok verimli bir toplantı oldu. KKTC de yüz yüze eğitimin başlaması için alt parametrelerin öğrencinin sağlıklı bir şekilde eğitime devam etmesi noktasında yapılacakların ortak akılla karşılıklı konuşarak belirlenmesi açısında güzel bir başlangıç oldu. Bu anlamda ben Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak üniversitelerimize teşekkür ediyorum. Bizim bütün hassasiyetimiz adanın yükseköğrenim adası olması yönünde tüm paydaşların masa etrafında bir araya gelerek ortak akılla hareket etmesidir” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise, “Yükseköğrenim alanımızla ilgili çok özel bir toplantı oldu. Özellikle Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin süreci bu denli ele alıyor olması, önümüzdeki akademik yıl adaya gelecek olan öğrencilerimizi ilgilendiren birçok kararların alınması noktasında yönlendirici olabilme şansını elde etmemiz oldukça güzel bir durum. Ümit ederim toplantıda da arz etmiş olduğum gibi ivedilikle bir seferberlik başlattırılır. Çünkü şu anda büyük bir kaygı ve bilgi kirliliği mevcut dolayısıyla öğrencilerimiz ve aileler bu konuda oldukça hassas ancak hepsine çözüm bululanacaktır. Herkese güzel bir akademik yıl diliyorum” dedi.

“KKTC Yükseköğrenim Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” toplantısı, üniversite yöneticilerinin, öğrencilerin adaya gelişi ve yüz yüze eğitimin başlaması ekseninde görüş ve önerilerini sunması akabinde dilek ve temennilerle sona erdi.