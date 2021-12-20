banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
En çok yağış alan yerler
Şehitler anılacak
Şehitler anılacak
Yeni haftada yeni rekor!
Yeni haftada yeni rekor!
Sırada ‘kıtlık’ mı var!
Sırada ‘kıtlık’ mı var!
banner405

KTMD Girne Şube Eski Başkanı Fahrioğlu’ndan ‘21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırıları’nın yıl dönümünde GAÜ’de konferans

20 Aralık 2021 Pazartesi 15:42
KTMD Girne Şube Eski Başkanı Fahrioğlu’ndan ‘21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırıları’nın yıl dönümünde GAÜ’de konferans

Emekli öğretmen ve Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği (KTMD) Girne Şube Eski Başkanı Metin Fahrioğlu, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi’nde bir konferans verdi.

21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Mücahit Metin Fahrioğlu, GAÜ İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluşarak Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' saldırıları, Bayrak-Radyo-Televizyon Kurumu’nun (BRT) kuruluşunun 58. yıldönümünde misyonu ve kamuoyuna olan katkıları konularında değerli bilgiler aktardı.

21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırılarıyla ilgili konuşan Fahrioğlu, “Kıbrıs Türk halkı tüm devlet organlarından dışlanırken Kıbrıs Radyo Yayın Koporasyonu da Rumlar tarafından işgal edilmişti. O günde Rumların kontrolü altında olan Kıbrıs Radyo-Yayın Korporasyonu, Kıbrıs’ta yaşanan silahlı saldırıları ve yaşanan olayları tek yönlü olarak vermeye başlamıştı. Rum radyosuna dönüşen Kıbrıs Radyosu dünyaya yanıltıcı haberler yayınlıyordu. Rumlar, İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirdikleri haber bültenlerinde yabancıları olduğu kadar Kıbrıs Türk halkını da olumsuz yönde etkileyici haber bültenleri gerçekleştiriyordu. Kıbrıs Türk halkının en büyük sıkıntısı, sesin dünyaya duyuramayacak olmasıydı. Kıbrıs Türk liderliğinin sessiz kalması mümkün değildi. Bu yaşananlara bugünkü Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun temelleri atılacaktı. İşte o zor günlerde, Mücahitlerin silahlarını çıkarıp cephelere koştuğu, telsizlerin ses vermeye başladığı bir zamanda dönemin Bayraktarı Kenan Coygun talimatı vermişti. ‘Derhal kendi radyomuzu kurmalıyız. Ne kadar teknik elamanımız varsa bir araya gelsin ve radyomuzu kursun. Radyomuzun ismi Bayrak Radyosu-Kıbrıs Türk Mücahidi’nn Sesi olacak’ demişti” şeklinde konuştu.

Fahrioğlu, “21 Aralık 1965 Kanlı Noel saldırılarının 58. Yıldönümünde; canlarını ve kanları pahasına bu yavru vatan topraklarına özgürlük ve barış getiren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi; bugünlere gelmemizde yardımlarını esirgemeyen anavatanımız Türkiye’yi kahraman Mehmetçiklerimizi, mücahitlerimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 20.12.2021 18:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Christmas kutlamalarında öğrenciler doyasıya eğlendi
GAÜ Christmas kutlamalarında öğrenciler doyasıya eğlendi
GAÜ’den anlamlı bağış kampanyaları gelmeye devam ediyor
GAÜ’den anlamlı bağış kampanyaları gelmeye devam ediyor
LAÜ öğrencileri Hayvan Hakları Farkındalığı etkinliği düzenlendi
LAÜ öğrencileri Hayvan Hakları Farkındalığı etkinliği düzenlendi
LAÜ Akademisyeni Derviş Kırıkkaleli Kurumsal Kalite ve Banka Finansmanının Teknolojik İnovasyon üzerindeki etkisini araştırdı
LAÜ Akademisyeni Derviş Kırıkkaleli Kurumsal Kalite ve Banka Finansmanının Teknolojik İnovasyon üzerindeki etkisini araştırdı
Kırıt: İnsan Hakları kapsayıcı ve bütünsel bir kavram
Kırıt: İnsan Hakları kapsayıcı ve bütünsel bir kavram
Bursa 22. Yüzyıl Eğitim Kurumları’ndan GAÜ’ye ziyaret
Bursa 22. Yüzyıl Eğitim Kurumları’ndan GAÜ’ye ziyaret
GAÜ Pandemi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Acar’dan Omicron varyantı hakkında önemli açıklamalar
GAÜ Pandemi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Acar’dan Omicron varyantı hakkında önemli açıklamalar
LAÜ ile KTEMB arasında iş birliği protokolü imzalandı
LAÜ ile KTEMB arasında iş birliği protokolü imzalandı
GAÜ’de ‘11. Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası’ gerçekleştirildi
GAÜ’de ‘11. Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası’ gerçekleştirildi
LAÜ öğrencilerinden anlamlı kermes
LAÜ öğrencilerinden anlamlı kermes

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim