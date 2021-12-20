KTMD Girne Şube Eski Başkanı Fahrioğlu’ndan ‘21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırıları’nın yıl dönümünde GAÜ’de konferans

Emekli öğretmen ve Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği (KTMD) Girne Şube Eski Başkanı Metin Fahrioğlu, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi’nde bir konferans verdi.

21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Mücahit Metin Fahrioğlu, GAÜ İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluşarak Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' saldırıları, Bayrak-Radyo-Televizyon Kurumu’nun (BRT) kuruluşunun 58. yıldönümünde misyonu ve kamuoyuna olan katkıları konularında değerli bilgiler aktardı.

21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırılarıyla ilgili konuşan Fahrioğlu, “Kıbrıs Türk halkı tüm devlet organlarından dışlanırken Kıbrıs Radyo Yayın Koporasyonu da Rumlar tarafından işgal edilmişti. O günde Rumların kontrolü altında olan Kıbrıs Radyo-Yayın Korporasyonu, Kıbrıs’ta yaşanan silahlı saldırıları ve yaşanan olayları tek yönlü olarak vermeye başlamıştı. Rum radyosuna dönüşen Kıbrıs Radyosu dünyaya yanıltıcı haberler yayınlıyordu. Rumlar, İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirdikleri haber bültenlerinde yabancıları olduğu kadar Kıbrıs Türk halkını da olumsuz yönde etkileyici haber bültenleri gerçekleştiriyordu. Kıbrıs Türk halkının en büyük sıkıntısı, sesin dünyaya duyuramayacak olmasıydı. Kıbrıs Türk liderliğinin sessiz kalması mümkün değildi. Bu yaşananlara bugünkü Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun temelleri atılacaktı. İşte o zor günlerde, Mücahitlerin silahlarını çıkarıp cephelere koştuğu, telsizlerin ses vermeye başladığı bir zamanda dönemin Bayraktarı Kenan Coygun talimatı vermişti. ‘Derhal kendi radyomuzu kurmalıyız. Ne kadar teknik elamanımız varsa bir araya gelsin ve radyomuzu kursun. Radyomuzun ismi Bayrak Radyosu-Kıbrıs Türk Mücahidi’nn Sesi olacak’ demişti” şeklinde konuştu.

Fahrioğlu, “21 Aralık 1965 Kanlı Noel saldırılarının 58. Yıldönümünde; canlarını ve kanları pahasına bu yavru vatan topraklarına özgürlük ve barış getiren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi; bugünlere gelmemizde yardımlarını esirgemeyen anavatanımız Türkiye’yi kahraman Mehmetçiklerimizi, mücahitlerimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.