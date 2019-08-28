Kongrede “Sosyal Hizmetin Halkla İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü” ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özgür Bayır, 2. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2019) adlı kongreye katılarak, LAÜ’yü temsil etti.

Bayır, eğitim ve sosyal bilimlerin her alanındaki sorunlar, gelişmeler ve değişimler ile ilgili bir platform oluşturmayı amaçlayan kongrenin dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bilim insanlarını buluşturduğunu, insan ve toplum bilimleri alanındaki sorunların, değişme ve gelişmelerin takip edilmesini sağlayan anlamlı bir etkinlik olduğunu belirtti. Kongreye Yrd. Doç. Dr. Enis Faslı ve Süleyman Bedri Kalyoncuoğlu ile birlikte hazırladıkları “Sosyal Hizmetin Halkla İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü” adlı bildiri ile katıldığını belirten Bayır, sunulan bildiri hakkında bilgiler aktardı.

Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi sosyal medyanın gücünü artırıyor

Bayır, “Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi, her kesimden bilgi iletişim teknolojilerine olan ilginin artması, sosyal medyanın gücünü arttırmaktadır. En basit şekilde, hedef kitle veya gruplarla ilişki tesis etmek üzere iletişimin kullanımı olarak tanımlanabilecek halkla ilişkiler uygulamaları, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmamıştır. Dolayısıyla, artık etkisi tartışılmaz hale gelen bu gücün halkla ilişkiler alanında kullanılması da kaçınılmaz hale gelmiştir” diyerek son yıllarda sosyal medyanın halkla ilişkiler amacıyla kullanımının giderek yaygınlaştığını dile getirdi.

“Pratiğe (uygulamaya) dayalı bir meslek ve sosyal değişim ve gelişimi, sosyal uyumu, insanların özgürlüğünü ve güçlenmesini teşvik eden akademik bir disiplin olarak sosyal hizmet ve kamu, sivil toplum ve özel sektör tarafından insanların iyilik halini sağlamak için sunulan sosyal hizmetler, doğası gereği hep kendini yenileyen ve topluma yeniden anlatan bir karakterde olmuştur” diyen Bayır, sosyal medyanın yaygın kullanımı ve kullanıcılar üzerindeki etkisinin görünür olmasıyla, Türkiye’de son dönemde tanınırlığı ve bilinirliği artan sosyal hizmetlerin de halkla ilişkiler anlamında bu alandan yararlanmaya başladığını ifade etti.

Halkla ilişkiler çalışmalarının önemi giderek artıyor

Bayır, bildiride sosyal hizmet mesleğinin ve sosyal hizmetlerin tanınmasında ve tanıtılmasında (halkla ilişkilerinde) sosyal medyanın rolü ve etik ihlaller ortaya konularak tartışıldığını ve sonuç olarak sorun çözme, insana yardım, sosyal adalet ve insan hakları mesleği olarak sosyal hizmet, artık evrensel olarak kendini tanıtmışsa da özellikle gelişmekte olan toplumlar için hem mesleğin doğru algılanması ve uygulanması ve hem de prestiji için tanınma ve tanıtılma çabalarına gereksinim duyulduğunu belirtti.

Bu bağlamda halkla ilişkiler çalışmalarının öneminin giderek artmakta olduğunu söyleyen Bayır, “Halkla ilişkilerin son dönemdeki en önemli araçlarından biri olan sosyal medya, sosyal hizmetin halkla ilişkilerinde hem önemli bir kaynak ve fırsat ve aynı zamanda da zorluk ve riskleri barındırmaktadır. Halihazırdaki sosyal medya uygulamaları sosyal hizmetin yanlış yerleşik algısını daha da kökleştirebilmektedir. Bu algı, sadece mesleğin uygulanması ve prestiji için değil aynı zamanda toplumsal değişim ve gelişim için de önemli bir engeldir. Bu nedenle, sosyal hizmetin halkla ilişkilerinde sosyal medyanın kullanımı konusunda eğitim, araştırma ve uygulama düzeyinde önlemler alınması ve pratiğe geçirilmesi için çalışmalara hız verilmelidir” dedi.