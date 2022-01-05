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Kleopatra’nın Niyeti Neydi? Adlı Sergi ARUCAD Art Space’te Sanatseverlerle Buluşuyor!

05 Ocak 2022 Çarşamba 17:48
Kleopatra’nın Niyeti Neydi? Adlı Sergi ARUCAD Art Space’te Sanatseverlerle Buluşuyor!

Posta Sanatına vurgu yapan ‘Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ adlı sergi, farklı medyumlarla çalışan 12 sanatçının kartpostal yorumlarıyla Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor.

‘Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ adlı sergi, sanatçıların yılın 12 ayını temsil eden kartpostal yorumlamalarından oluşuyor. Sergideki eserlerin bir kısmı kilden yapılmışken, bir kısmı ise fotoğraf ve ses şeklinde izleyiciye sunuluyor. Ayrıca sanatçıların bazıları kendi kartpostal koleksiyonlarını da paylaşıyor.   

Sergi temasını Alexxa Gotthadrdt’ın, Mısır’ın son firavurunu olan Kleopatra’nın bir halı içerisine saklanıp gizlice Jül Sezar’ın odasına gelerek ittifak kurmayı amaçladığı tarihin ilk posta sanatını anlatan, ‘A Brief History of Mail Art, from Cleopatra to Miranda July’ isimli makalesinden alıyor.

‘Fluxus Hareketi’ sanatçıları ile öne çıkan ‘posta sanatını’ sunan sergide; Andaç Arslan, Dize Kükrer, Elçin Şener, Emin Çizenel, Eser Keçeci, Hayati Evren, Hee (Ju) Im, Heeyun Im, Hüseyin Özinal, Sofia Iva, Vedia Okutan ve Yağmur Bayhanlı’nın çalışmaları yer alıyor.

Eserler ayrıca gerçek kartpostal boyutunda tasarlanarak, sergi süresince orijinal eserlerle birlikte satışa sunulacak.

‘Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ adlı sergi, Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te 5 Şubat Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.  

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