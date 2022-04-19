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“KKTC’de her eve fiber internet değil ama ‘her eve fiber hızında internet’ verebilecek farklı formüllere gidebilebilir”

19 Nisan 2022 Salı 17:15
“KKTC’de her eve fiber internet değil ama ‘her eve fiber hızında internet’ verebilecek farklı formüllere gidebilebilir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı’nın hazırlayıp sunduğu ve Mobil İletişim ve Dijital Dönüşüm Uzmanı Dağhan Fellahoğlu’nun konuk olarak katıldığı bir televizyon programında, KKTC'de Bilişim Alanında Kamu Reformu, fiber internete geçilmesi ve 5G konusu ele alındı.

Prof. Dr. Arif Sarı programda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, bilişim anlamında planlanan kamusal reform konusu, 3G’den 5G’ye geçiş konusu gündemde. GSM operatörleri hususunda 5G teknolojisine geçilmesi, daha da ilerlemesi internet hızımızın artması ve bunun ülkeye kazandıracağı katma değerlerden bahsediliyor. Her eve fiber internet projesi dikkate alındı. Bu noktaya nasıl gelebileceğini ve gelmesi durumunda avantaj ve dezavantajları konuşmak da oldukça önemli” dedi.

Dağhan Fellahoğlu ise açıklamasında, “Her toplum için pandeminin tetiklemesiyle dijital dönüşüm ve dijital alt yapının ne kadar önemli olduğunu gördük. İnsanların sağlık sistemi bile dijital alt yapıyı kullanarak değişti. Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya entegre olması, dijital dönüşümü herhangi bir ülkeye göre çok daha önemlidir” şeklinde belirtti.

Her Eve Fiber Hızında İnternet Verebilecek Farklı Formüllere Gidebileceğini Düşünüyorum”

Fellahoğlu fiber internet konusu ile ilgili konuşmasında, “Bu konuya birkaç farklı boyuttan bakmak doğrudur. Mobil operatörler havadan yayın yapabilmek için kifayetli bir lisans ödediler ve bunu maddi kaynak sıkıntısı mevcut. Fiber bu coğrafyada çok eskiden beri problemdi. Her Bayındırlık Ulaştırma Bakanı bu problemi çözmek için yola çıktı ama halen ortada bir sonuç yok. Kıbrıs’ta hibrit bir modelin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani salt her eve fiber değil belki ama her eve fiber hızında internet verebilecek farklı formüllere gidebileceğini düşünüyorum. Bu konu yıllardan beri hep ötelenmiş bir konudur, yani 14 yıldır yarın çözeceğiz diye konuşulan fiber konusunun gerçek bir takip sayesinde çözülebileceğini düşünüyorum” dedi.

“Hibrit Modelle Çok Kısa Sürede İdeal Hızlara Kavuşabiliriz”

Fellahoğlu ayrıca, “Nüfus yoğunluğu olan bir yere fiber götürmek her haneye düşecek maliyet oranını azaltıyor, şimdi benim evimde bir tek ben yaşıyorum ama siz bir apartman düşündüğünüzde farklı olacaktır. 100-200 ailenin yaşadığı aynı maliyette o apartmana fiberin gitmesiyle, benim evime gelmesi farklı şeylerdir. Bugün KKTC söz konusu olduğunda aslında kâğıt üzerinde çok pahalı görünen işler fayda maliyeti skalasında belki hiçbirimizin cebinden para çıkmayacak şekildedir. Hibrit modelle biz çok kısa sürede ideal hızlara kavuşabileceğiz. Her yere fiber diye yola çıkarsak; bir yol kat edemeyiz ama gerçek bir yol izlersek elimizdeki malzemeyle bir şeyler çıkarabiliriz” şeklinde konuştu.

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