KKTC birincisi Doğa Koleji öğrencisi Zerrin Zeki oldu

Doğa İlkokulu gerek sanat gerek spor ve veya gerekse sosyal ve kültürel alanlardaki başarısını akademik başarıları ile taçlandırmaya devam ediyor.

Doğu Akdeniz Doğa Koleji İlkokulu öğrencisi Zerrin Zeki bu yıl aldığı eğitimlerin karşılığını vererek bir başarıya daha imza attı.

2020–2021 eğitim ve öğretim yılı Kolej Giriş Sınavında 98 puan alarak KKTC 1.’si gelen Zerrin Zeki yetişmiş olduğu Doğu Akdeniz Doğa Kolejinde başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi.

Zerrin Zeki kendisini yetiştiren ve bu başarıda öncülük eden öğretmenlerinin yanı sıra anne ve babasına da teşekkür etti.

Doğu Akdeniz Doğa Koleji eğitim Kurumunun bu başarısında çok büyük payı olduğunu da dile getiren Zerrin Zeki İyi bir okulda her zaman iyi öğrenciler yetiştiği ortada olduğunu söyledi. Ayrıca başarısı için kendisini yıllardır hazırlayan tüm öğretmenlerine de teşekkür etti.(MHA)