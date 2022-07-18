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Kıbrıs’lı Türk GAÜ American College öğrencisi Taygun'dan U20 Balkan Şampiyonluğu!

18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:46
Kıbrıs’lı Türk GAÜ American College öğrencisi Taygun'dan U20 Balkan Şampiyonluğu!

Türkiye’de Denizli’de gerçeklesen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda Kıbrıslı Türk atlet GAU American College öğrencisi Taygun Artan Özcihan Türkiye adına 100 metre ve 4x100 metrede piste çıktı.

Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen ve bu yıl 52'ncisi düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Slovenya ve Ukrayna olmak üzere toplam 15 ülkeden atletler mücadele etti. 42 dalda madalyanın dağıtıldığı Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışan ve ilk olarak 100 metre seçmelerinde piste çıkan GAU American College öğrencisi Taygun Artan Özcihan, iki seride gerçekleşen seçmelerde ilk seride yer aldı.

Başarılı atlet Özcihan, 100 metrenin ardından ilk günün son yarışı olan 4x100 metre yarışında Türkiye’yi Seymen Dur, Orçun Ünalan, Yasin Sosa ve Taygun Artan Özcihan dörtlüsü temsil etti. Özcihan son adam olarak koştu ve bayrağı finish’e taşıyan isim oldu. Türkiye Bayrak Takımı 40.83’lük dereceyle açık ara farkla birinciliği elde ederek Balkan U20 şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

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