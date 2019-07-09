banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96821
ALTIN
257.123
DOLAR
5.7138
STERLİN
7.1357
EURO
6.4077
4 yaşındaki çocuk boğulma tehliesi geçirdi
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİESİ...
Mahkumu kendi evinde saklamış
KENDİ EVİNDE SAKLADI
Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Eski nişanlısını kaçırdı
ESKİ NİŞANLISINI KAÇIRDI
banner306

Kıbrıs’ın ilk üniversitesi GAÜ’de, kıtalararası yükseköğretim için 2. şans

Kıbrıs’ın ilk üniversitesi GAÜ’de, kıtalararası yükseköğretim için 2. şans

09 Temmuz 2019 Salı 15:17
Kıbrıs’ın ilk üniversitesi GAÜ’de, kıtalararası yükseköğretim için 2. şans

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liseleri’nden mezun olmuş üniversite adaylarına yönelik, 35 yıllık akademik bilgi birikimi ve deneyimi ile Merkez ve yurtdışı kampüslerde, kesintisiz 7 yıl kesintisiz burs ve daha birçok avantajlardan faydalanma fırsatı sunuyor.

2019 GAÜ Burs Sıralama Sınavı 12 Temmuz 2019 Cuma Günü Saat 10:00’da Gerçekleşecek

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı’nda, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceği, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile üniversite adayının, %100, %75, %50 ve %25 oranında burslardan yararlanabileceği ifade edildi. Kazanılan Bursların, GAÜ’nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu ve bursların 7 yıl kesintisiz olduğu belirtildi.

HEMEN BAŞVUR..

banner317
Son Başvuru 11 Temmuz 2019 Perşembe

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada; 12 Temmuz Cuma Günü GAÜ Kampüsü’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek “GAÜ 2019 Kıtalararası Burs Sınavı”nın iki tür kategoriden oluştuğu belirtildi.
Buna göre, Liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YKS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirildi.

Sınav kitapçığında; 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı.
Adayların alanlarına göre; Bu kategorideki adaylar; ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekler. İngilizce sınav kitapçıklarının da 100 sorudan oluştuğu ve sınav süresinin de 100 dakika olduğu ifade edilen açıklamada, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı da dile getirildi.

Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilginin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veyawww.gau.edu.tr ile kayit@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 90 (392) 650 2000 (dahili: 1185-1179-1221-1198) ve 0548 870 87 17 no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.

.

Anahtar Kelimeler:
Gaü Burs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülsin Onay piyano festivali gerçekleştirildi
Gülsin Onay piyano festivali gerçekleştirildi
GAÜ akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın Türk siber güvenlik duvarı, uluslararası arenada kabul gördü
GAÜ akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın Türk siber güvenlik duvarı, uluslararası arenada kabul gördü
UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri TÜBİTAK Yarışması’nda finale kalmayı başardı
UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri TÜBİTAK Yarışması’nda finale kalmayı başardı
UKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri, inşası devam etmekte olan Yeni Ercan Havalimanı’nda inceleme yaptı
UKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri, inşası devam etmekte olan Yeni Ercan Havalimanı’nda inceleme yaptı
UKÜ uluslararası yaz akademisi başladı
UKÜ uluslararası yaz akademisi başladı
Toles sınavı en eski ve deneyimli sınav merkezi olan DAÜ’de yapıldı
Toles sınavı en eski ve deneyimli sınav merkezi olan DAÜ’de yapıldı
2. GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı 12 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek
2. GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı 12 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları yemin etti
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları yemin etti
GAÜ ve Medipol Üniversitesi arasında işbirliği konusunda ilk adım atıldı
GAÜ ve Medipol Üniversitesi arasında işbirliği konusunda ilk adım atıldı
UKÜ Eczacılık Fakültesi “Beyaz Önlük ve Yemin Töreni” düzenledi
UKÜ Eczacılık Fakültesi “Beyaz Önlük ve Yemin Töreni” düzenledi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim