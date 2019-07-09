Kıbrıs’ın ilk üniversitesi GAÜ’de, kıtalararası yükseköğretim için 2. şans

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liseleri’nden mezun olmuş üniversite adaylarına yönelik, 35 yıllık akademik bilgi birikimi ve deneyimi ile Merkez ve yurtdışı kampüslerde, kesintisiz 7 yıl kesintisiz burs ve daha birçok avantajlardan faydalanma fırsatı sunuyor.

2019 GAÜ Burs Sıralama Sınavı 12 Temmuz 2019 Cuma Günü Saat 10:00’da Gerçekleşecek

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı’nda, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceği, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile üniversite adayının, %100, %75, %50 ve %25 oranında burslardan yararlanabileceği ifade edildi. Kazanılan Bursların, GAÜ’nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu ve bursların 7 yıl kesintisiz olduğu belirtildi.

HEMEN BAŞVUR..

Son Başvuru 11 Temmuz 2019 Perşembe

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada; 12 Temmuz Cuma Günü GAÜ Kampüsü’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek “GAÜ 2019 Kıtalararası Burs Sınavı”nın iki tür kategoriden oluştuğu belirtildi.

Buna göre, Liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YKS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirildi.

Sınav kitapçığında; 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı.

Adayların alanlarına göre; Bu kategorideki adaylar; ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekler. İngilizce sınav kitapçıklarının da 100 sorudan oluştuğu ve sınav süresinin de 100 dakika olduğu ifade edilen açıklamada, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı da dile getirildi.

Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilginin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veyawww.gau.edu.tr ile kayit@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 90 (392) 650 2000 (dahili: 1185-1179-1221-1198) ve 0548 870 87 17 no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.

.