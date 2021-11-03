Kıbrıs Gazileri “GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2” etkinliğinde bir araya geldi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde ve Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu işbirliği ile, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesini zaferle taçlandıran şehit yakınları ve gaziler, GAU Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. “GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2” başlığı ile GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa; Başbakan Ersin Tatar başta olmak üzere, Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve Başbakanı Hakkı Atun, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Kıbrıs Gazileri ile, GAÜ Akademik ve idari kadrosunun yanında Kıbrıs Halkı ve basın mensupları katılım gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, “20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçiğin adaya adım atmasıyla Kıbrıs Türkü özgürlüğüne ve hürriyetine kavuşmuştur. 1974’den bu yana 47 yıl geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanıtılması için Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğine dayalı yan yana yaşayan iki devletin işbirliği ile ancak bir anlaşmanın olabileceğini kabul edilmelidir. Çünkü yıllardan beridir yapılan o müzakerelerde federal temelde Kıbrıs’ta bir ortaklık temelinde bir anlaşmanın bizler için fevkalade olumsuz şartların içereceğini zaten Kıbrısta Rumlarla böyle bir anlaşma olamayacağını, çünkü eşitlik temelde bir anlaşmanın karşı taraf için bir geçerliliğinin olmadığını biliyoruz. Türkiye’nin de tam desteği ile Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devletin olduğunu ve bundan sonra çözümün de böyle bir anlayışı içermesi gerektiğini zaten biliyoruz. Benim cumhurbaşkanı seçilmemden sonra herkesle bunu paylaşmaya devam ediyoruz. Bu vatan için ne kadar büyük bedeller ödendiğini biliyoruz. Burada bu hatıraları yeniden tazelediğimizde yapılanları, yaşananları ve şehitlerimizi burada büyük bir rahmet ile anıyor ve gazilerimize de minnet duygularımızı ifade ediyoruz.” diye konuştu.

Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş konuşmasında, “Şehitlik bizim inancımızda kültürümüzde çok kıymetli bir yere sahiptir ve burada akıl almaz sırlar gizlidir. Şehitin orada neler yaşadığı, sevdikleri ardında bıraktıkları, şehit ailelerin acıları, çocukları aynı kaderi yaşayan ailelerin bu etkinlikte buluşmaları oldukça kıymetlidir” dedi.

GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu törende yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türkü yıllardır Anadolu’dan aldığı güç ile ve bir gün gelecekler inancıyla toprağına egemenliğine özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Sizler o gün kardeşleriniz bu topraklarda yaşasın diye geldiniz. Mücadelemiz devletimizi her alanda hak ettiğimiz yeri alabilmek için devam etmektedir. Türkiye’miz Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, bir söz verdiğinde sözünde durmuş, en zor zamanlarında yardımına koşmuştur. Bu dünde böyleydi bugün de böyle ve yarın da böyle olacaktır. Birlikteliğimiz her alanda güçlenerek devam edecektir” dedi.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı konuşmasında, “Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ve sonrasında kadını ve erkeği ile destanlar yaratanlar Türk Devletinin kuruluşu ve Cumhuriyete giden yolda şehitleriyle, kahramanlık destanı yazanlar bugün bizlerin ay yıldızlı bayrak altında özgürce yaşamasına neden olanlardır. Bugün özgür topraklarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sahip isek başta ana vatanımız Türkiye Cumhuriyetine Kıbrıs Türk mücahidine ve bizlerin yaşaması için bedenlerini, ruhlarını ve canlarını siper eden gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz” şeklinde belirtti.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Öztürk gerçekleştirdiği konuşmada, “Üzerinde yaşadığımız bir zamanlar özgürlüğe hasret kaldığımız çorak toprakların hayat bulması için suya ihtiyacı vardır. Kahraman Mehmetçik mücahit ve mücahidelerimiz ter dökerek canını bu uğurda feda ederek üzerinde yaşadığımız bu topraklarda özgür kılarak bizlere vatan yaptı. Kahraman gazilerimiz; siz tarih yazdınız, bizde sizin yazdığınız tarihi tozlu tarih sayfalarında yok olmasın diye belgesellerimiz aracılığı ile geleceğe taşıyoruz. Otuza yakın yapmış olduğumuz belgesel çalışmalarıyla sizlerin anılarını ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz” dedi. Özdemir konuşmasının ardından yönetmenliğini yaptığı kısa belgesel sunumunu gerçekleştirdi.

Ayrıca programda Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hakkı Atun da bir konuşma gerçekleştirerek “Her zaman olduğu gibi bizleri son derece duygulandıran bir organizasyondayız. Bu devletin oluşumunda herkes kendi payına düştüğü kadar katkı yapanlarla beraberiz bu bizim için büyük bahtiyarlıktır. Dünyada en önemli en değerli gerçek özgür olmakla bugün doya doya bu özgürlüğü siz değerli gazilerimizin rahmetli şehitlerimizin sayesinde yaşıyoruz. Bize düşen görev artık bundan sonra gelecek kuşaklara bu devletin yaşatılması gerektiğini söylemektir. İşte bu yaşımızda ben bunu söylemek için buraya geldim. Ben de bu devletin kurulmasında hizmetim geçtiği için mutluluk içerisindeyim” dedi.

Programın devamında, KKTC’nin güçlü seslerinden olan GAÜ İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Ayşegül Zaim, ekibi ile birlikte müzik dinletisi gerçekleştirdi. Ayrıca, programa katılım gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, şehit yakınlarına, gazi yakınlarına ve GAÜ Akademik kadrosuna plaket takdimi yapıldı. Tören aile fotoğrafının çekilmesinin ardından gerçekleştirilen kokteyl ile son buldu.