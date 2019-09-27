banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104628
ALTIN
272.195
DOLAR
5.6537
STERLİN
6.9684
EURO
6.1816
İki yıldır kaçak yaşıyordu
İKİ YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Girne'de uyuşturucu
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Girne'de araçta fuhuş
Kapat

‘Kendi yıldızını yarat’ isimli ilk ders anlatımı yapıldı

LAÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Yüzler/Yeni Deneyimler etkinliği düzenledi..

‘Kendi yıldızını yarat’ isimli ilk ders anlatımı yapıldı

LAÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Yüzler/Yeni Deneyimler etkinliği düzenledi..

27 Eylül 2019 Cuma 15:17
‘Kendi yıldızını yarat’ isimli ilk ders anlatımı yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen ve farklı çalışmalar ile 2 gün devam eden "Yeni Yüzler/ Yeni Deneyimler" adlı tanışma etkinliği öğrencilerin ve fakülte üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Dekan Prof. Dr. Lerzan Aras, tasarımın bir iletişim aracı olarak gücünün önemine değinerek, eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilere şu öğütleri verdi;

Dekan Aras; Her tasarım ile insan yaşamına dokunur, bir fark yaratırsınız

banner317
“Tasarım eğitimi zor ama bir o kadar da keyifli bir yolculuktur. Bir kere tadına vardığınız an bu mesleği seçmenin ne kadar doğru bir karar olduğunu da anlarsınız. Her tasarım ile insan yaşamına dokunur, bir fark yaratırsınız. Her tasarım sizin için özel ve vazgeçilmezdir. İyi bir tasarım yapmanın ilk başlangıç noktası öncelikle ‘Daha işe yarar olabilir mi, insan yaşamını nasıl kolaylaştırabilirim’ sorusunu sormaktır. Bunun arkasından doğaya, çevresel, kültürel ve tarihi değerlere saygılı olmayı hep hatırlamak gelir. Elbette bol bol okumak, etrafımıza dikkatlice bakmak, insanlarla sohbet edip onların isteklerini anlamaya çalışmak ve en önemlisi kendi gücümüzün farkına varmak, bir tasarıma başlamak için doğru çıkış noktasıdır”.

Açılış konuşmasının ardından tüm fakülte üyeleri yeni öğrencilere tanıtıldı ve Aras öğrencilere ‘kendi yıldızını yarat’ isimli ilk ders anlatımını yaptı. İlk derste özellikle tasarımcının sorumluluğu, yaşamımızın hangi alanlarında tasarıma ihtiyaç duyulduğu ve bir tasarımı farklı kılan özelliklerin neler olduğuna değinilerek, farklı alanlarda başarılı tasarımcıların kendi tasarım yolculuklarından örnekler verildi.

Açılış dersinden sonra öğrenciler, Mimarlık Fakültesi Akademisyenlerinden, Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, Yrd. Doç. Dr. Derin Işıkören ve Dr. Feriha Urfalı Doğu yürütücülüğünde ilk çalışmalarına açık alanda “zine” tasarımı atölye çalışması ile başladılar.

Anahtar Kelimeler:
Kendi Yıldızını Yarat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Övgün’e Uluslararası Hakem Ödülü
Ali Övgün’e Uluslararası Hakem Ödülü
DAÜ 22. Oryantasyon Günleri kapsamında kültür turları gerçekleştirildi
DAÜ 22. Oryantasyon Günleri kapsamında kültür turları gerçekleştirildi
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı’na sanatla başladı
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı’na sanatla başladı
UKÜ ev sahipliğinde UGEBAK konferansı ve ELMIS kongresi gerçekleşiyor
UKÜ ev sahipliğinde UGEBAK konferansı ve ELMIS kongresi gerçekleşiyor
UKÜ Sürekli Eğitim Merkezi 2019-2020 akademik yılı kursları başlıyor
UKÜ Sürekli Eğitim Merkezi 2019-2020 akademik yılı kursları başlıyor
GAÜ Pedagojik Formasyon kayıtları başladı
GAÜ Pedagojik Formasyon kayıtları başladı
DAÜ Matematik Bölümü’nden Bakü’deki en prestijli matematik konferansında güçlü temsiliyet
DAÜ Matematik Bölümü’nden Bakü’deki en prestijli matematik konferansında güçlü temsiliyet
DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor
DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor
DAÜ 22. Oryantasyon Günleri devam ediyor
DAÜ 22. Oryantasyon Günleri devam ediyor
GAÜ’nün yüksek lisans programları için kayıtlar devam ediyor
GAÜ’nün yüksek lisans programları için kayıtlar devam ediyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim