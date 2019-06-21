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Kariyerinizi uzlaştırmacı sertifikası ile bir adım öne taşıyın

Kariyerinizi uzlaştırmacı sertifikası ile bir adım öne taşıyın

21 Haziran 2019 Cuma 17:51
Kariyerinizi uzlaştırmacı sertifikası ile bir adım öne taşıyın

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), TC Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye’de “Uzlaştırmacı Eğitimi” veren kurumlar arasında yetkilendirilmesinin ardından, ilk eğitimleirni GAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM) altında, İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde gereçekleştirecek.
Konuyla iligli GAÜSEM’den yapılan açıklamada, Uzlaştırmacı eğitimlerinin, 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 50 ve devamı maddelerine göre gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda anılan Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre “Uzlaştırmacı Eğitimi” verebilecek eğitim kuruluşu olarak GAÜ’nün yetkilendirildiği ifade edilen açıklamada, bu itibarla, Türkiye’nin üç büyük şehri olan; İzmir, İstanbul ve Ankara eğitim izni bulunan Girne Amerikan Üniversitesi’nin yeni dönem “Uzlaştırmacı Eğitimi” kayıtlarına başladığı vurgulandı. 
Eğitimlerin yaz döneminde İstabul, İzmir ve Ankara olacağı bildirilen açıklamada, eğitimi tamamlayan katılımcılara, GAÜSEM onaylı “Uzlaştırmacı Katılım Belgesi” verileceği ve eğitim ücretinin 1.300 TL olduğubelirtildi.
GAÜ Uzlaştırmacı Eğitimi için Başvuru Koşulları ve Detayları şu şekildedir;
 1. Aşağıdaki fakültelerden (örgün, ikinci öğretim veya açıköğretim) mezun olmak.*
Hukuk Fakültesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Fakültesi,
İktisat Fakültesi, 

2. Hukuk Fakültesi mezunları dışında yukarıda belirtilen fakültelerden mezun olanlardan aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olmak,
Anayasa Hukuku
Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

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Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
Ceza Muhakemesi Hukuku
Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
Ticaret Hukuku
İş Hukuku
Borçlar Hukuku

Önemli :
İki yıllık ön lisans öğreniminden sonra dikey geçişle dört yıllık yüksek öğrenimini yukarıda anılan fakültelerden birinden mezun olarak tamamlayanların da eğitim kuruluşlarına başvurabilmeleri için; yukarıda anılan derslerden en az ikisini, ön lisans öğrenimi sırasında veya dikey geçiş sonrası lisans öğrenimi sürecinde görmüş olmaları ve bu derslerden başarılı olmuş olmaları gerekir.

Başvuru için gerekli belgeler:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Lisans mezuniyet diploması veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti ve transkript.
Programın eğitim süresi 48 Saattir. (36 Saat Teorik - 12 Saat uygulamalı)
Kontenjan: Her bir grup için 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve detaylara, www.gausem.org adresi, gausem@gau.edu.tr, 0392 650 20 00 ext: 1224 ve 0850 650 2000 numaralı telefondan ulaşılabilir.
 

Anahtar Kelimeler:
Gaü Uzlaştırmacı Sertifikası
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